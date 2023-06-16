Doktora saldırdılar acil servisi dağıttılar

Samsun'un Terme ilçesinde 7 kişinin yaralandığı silahlı kavga sonrasında hastaneye kaldırılan kişilerin yakınları doktoru darp edip acil servise zarar verdi.

İsmail AKDUMAN

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Terme'nin Bafracalı Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan akrabalar kavga etti. Silah ve kesici aletlerinde kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Çarşamba Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralıların yakınları ise taşkınlık çıkardı.

DOKTORA SALDIRDILAR

Hastanenin acil servisinde bulunan cihazlara zarar veren saldırganlar, sağlık personeline de saldırdı, acil serviste görevli Doktor Ekrem Kayaalp'i darp ederek yaraladı. Kayaalp, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

SAĞLIK MÜDÜRÜLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık personeli be doktora yapılan saldırıyı kınayarak, “15 Haziran 2023 tarihinde Çarşamba Devlet Hastanesi Acil Servisimize aralarında husumet yaşanan kişiler tedavi amaçlı olarak getirilmiştir. Bu kişilerin tedavileri sırasında görevli hekimimiz Ekrem Kayaalp'e ve sağlık çalışanlarımıza yönelik fiziki saldırı olayı yaşanmıştır.

Acil servisimizde kullanılan ekipmanların da büyük zarar gördüğü saldırı sonrası beyaz kod işlemi başlatılmış, Sağlık Müdürlüğümüz tarafından kolluk güçleri ve yetkili adli makamlarla irtibata geçilmiş, yaralanan hekimimizin tedavisine Eğitim ve Araştırma Hastanemizde başlanmıştır” denildi. Sağlık İl Müdürü Muhammet Ali Oruç, Çarşamba Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek Sağlık çalışanları ile görüştü.

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