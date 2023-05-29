Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 29 Mayıs 2023

Dolar, 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü 20.06 TL'den işlem görüyor. Dolar/TL paritesi geçtiğimiz haftayı 0,81% oranında yükseliş ile 19,97 seviyesinden tamamladı. Hafta içinde 19.78-20,36 hareket etti. Hafta boyunca sınırlı yükselişini sürdüren kurda 20,36 ile tarihi zirve yenilendi.

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Önceki işlem gününde 20.0156 seviyesinden kapanan Dolar/TL'nin negatif ayrıştığı gözlemlenirken, günlük kazanç %0.21 olarak gerçekleşti. 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde olan kur için RSI göstergesi 99.27 seviyesinde iken momentumu 102.41 seviyesinde.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 20.06 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 2.060 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 29 MAYIS 2023

Ekonomi uzmanlarının 29 Mayıs 2023 Dolar yorumları: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 20.10 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 20,20 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 19,75 seviyesi destek olarak izlenebilir.