DP’li Aksoy, Suriye ile Türkiye’deki fiyatları karşılaştırdı

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, Türkiye’ye en çok sığınmacının geldiği Suriye’de başkent Şam’a gitti. Buradaki gündelik yaşamdan görüntüleri aktaran Aksoy, Suriye ile Türkiye’deki ekmek ve akaryakıt fiyatlarını karşılaştırdı.

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Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkanı Yardımcısı İlay Aksoy, Türkiye'ye en çok sığınmacının geldiği ülke olan Suriye'ye gitti.

EKMEK 55 KURUŞ

Başkent Şam'da dolaşan ve incelemelerde bulunan Aksoy, en temel gıda olan ekmek üzerinden fiyat karşılaştırması yaptı. Aksoy, Türkiye'de 210 gram ekmeğin fiyatı en az 7 lirayken; Suriye'deki 900 gram ekmeğin fiyatının 55 kuruş olduğunu söyledi.

“En büyük yalan, ‘Suriye'de ekmek bulamıyoruz' lafı” diyen Aksoy, Suriye'de devletin her ihtiyaç sahibine bir kart verdiğini ve o kart ile devlet destekli fırınlarda gündelik ekmek dağıtıldığını anlattı.

Her 5 kişilik aileye 2 paket ekmek verildiğini söyleyen Aksoy, bunun da toplamda 7 adet ‘Arap ekmeği'ne karşılık geldiğini söyledi.

“TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİLERİN YALANLARINI ORTAYA ÇIKARMAK İÇİN…”

Aksoy, açıklama yaptığı videoyu sosyal medya hesabından, “Türkiye'deki Suriyelilerin yalanlarını tek tek ortaya çıkarmak için Suriye'nin başkenti Şam'a geldik ‘Suriye'de ekmek yok' diyenler. İşte size yanıtım: Türkiye'de 210 gram ekmeğin fiyatı en az 7 lirayken; ‘savaş var' denilen Suriye'deki 900 gram ekmeğin fiyatı 55 kuruş” notu ile paylaştı.

HANİ AMBARGO VARDI

Daha sonra gıda ürünlerinin satıldığı bir markete girerek, Suriye’ye uygulanan ambargoyu hatırlatan Aksoy, Türk markalı ürünlerin üzerinin kapatılarak satıldığını duyurdu. Aksoy, o anların görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaşarak, “Hani Suriye'ye ambargo vardı?” dedi.

Aksoy son olarak benzin fiyatlarına ilişkin de bir açıklama video paylaştı. Bir benzin istasyonunun önünde konuşan Aksoy, devletin halkına verdiği kartla 20 günde bir ucuza benzin sattığını aktardı.

Aksoy; Suriye'de devletin benzinin litresini halkına 7,5 liradan verdiğini; Türkiye'de benzinin litresinin 24 lira olduğunu dile getirdi.

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