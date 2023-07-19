DP’li Enginyurt: Tasarruf bunun neresinde?

Yapılan zamların, ülkenin her kesimini zora soktuğunu belirterek vergilerdeki artışın geri çekilmesini isteyen DP'li Cemal Enginyurt, "İktidar öyle bir çıkmazda ki Hazine ve Maliye tasarruf genelgesi yayımlıyor ama gel gör ki EPDK bugün itibarıyla araç ihalesine çıkıyor. Tasarruf bunun neresinde?" dedi.

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Demokrat Parti (DP) İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin her geçen gün bir zam haberi ile güne başladığını, üst üste yapılan zamların ülkeyi yangın yerine çevirdiğini söyledi.

Yapılan fiyat artışları için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e neden ihtiyaç duyulduğunu merak ettiğini söyleyen Enginyurt, “Burada, olan Nebati’ye olmuş gibi duruyor” dedi.

Döviz ve akaryakıttaki artış karşısında ülkeyi yönetenlerden hala bir ses çıkmadığını ifade eden Enginyurt, şöyle konuştu:

* Ülke hakikaten büyük bir çıkmazın içerisine girdi. Vergilerdeki artış, ÖTV ve KDV zamları geri çekilmeli.

* Bu zamlar geri çekilmezse bu hafta içerisinde benzin 40 lirayı geçecektir. Çiftçi, esnaf batacaktır.

* İktidarın vicdanı, millete karşı sorumluluğu varsa muhalefetin Meclisi olağanüstü toplantıya davetine icabet eder.

* İktidar öyle bir çıkmazda ki Hazine ve Maliye Bakanı tasarruf genelgesi yayımlıyor ama gel gör ki EPDK bugün itibarıyla araç ihalesine çıkıyor. Tasarruf bunun neresinde? İktidarın yaptığı tüm zamları protesto ediyorum. (AA)

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