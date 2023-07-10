DP’li İlay Aksoy, Suriye ‘vizesini’ anlattı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, Suriye’nin Başkenti Şam’a gitti. Aksoy, Şam'a gidişi sırasında uygulanan prosedürleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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DP Göç ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkanı Yardımcısı İlay Aksoy, geçen hafta Suriye'nin Başkenti Şam'a gitti ve oradaki gündelik yaşamdan görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

VİZE 2009 YILINDA KALDIRILMIŞTI

Türkiye ve Suriye’nin 2009 yılında vize uygulamasını karşılıklı olarak kaldırma kararı almasının ardından vize uygulamasının 2016 yılında tekrar uygulamaya konulmasına dikkat çeken Aksoy, 2011 yılından itibaren Suriye başta olmak üzere birçok Orta Doğu ve Afrika ülkesinden ‘beyan esas' uygulamasıyla Türkiye'ye vizesiz bir şekilde girişlerin olduğunu belirtti. İlay Aksoy'un açıklaması şöyle:

“SURİYE KONSOLOSLUĞU’NDAN ALABİLİRSİNİZ”

“Onlar beyanı esas bir şekilde gelebiliyorken biz vize işlemine tabiyiz. İlk adım ülkeye giriş amacınızı belirten vize başvurusu yapmak. Başvuru sebebi dışına çıkma tehlikesi görünürse vize verilmez, verildiyse bile iptal edilir. Vizeyi İstanbul'da bulunan Suriye Arap Cumhuriyeti Konsolosluğu’ndan alabilirsiniz veya Suriye'ye tur yapan turizm şirketleri sizin adınıza çıkartabilir. Burada seyahat amacınız çok önemli. Ben turist vizesi aldım ve turist olarak süremi geçirdiğim için sorun olmadı.”

“SURİYE SINIRINDA 30 DOLAR VİZE ÜCRETİ ALINIYOR”

“Ürdün veya Lübnan'a uçakla gidip sonra araçla Suriye'ye giriş yapıyorsunuz. Lübnan ve Suriye arası sürekli gidip gelen ve aktarma hizmeti veren özel taksiler var. Bu yol yaklaşık iki buçuk saat sürüyor. Suriye sınırında pasaport kontrolü yapılıyor ve 30 dolar vize ücreti alınıyor.”

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