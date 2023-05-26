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Dükkanına özel bölme yaptıran istismar şüphelisi tutuklandı

Bağcılar'da su sattığı ailenin 11 yaşındaki kızını okul çıkışında kaçırarak iş yerinde istismar ettiği öne sürülen M.Ş. tutuklandı.

Yayınlanma: 15:44 - 26 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Dükkanına özel bölme yaptıran istismar şüphelisi tutuklandı

Bağcılar’da 2 gün önce 11 yaşındaki kız çocuğunu kaçıran M.Ş. polisin iş yerine yaptığı baskında yakalandı. İş yerinde yapılan aramalarda ses yalıtımlı özel bölümde küçük kız ağlarken bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcıya ifade veren M.Ş.’nin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı’, ‘Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma’ ve ‘On iki Yaşını Tamamlamamış Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı’ suçlarından tutuklanmasına karar verildi. (DHA)

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