Dün Marmaris, Datça bugün Bodrum! Bu ne rezalet…

Muğla’nın Marmaris ve Datça ilçelerinde yaşayanlar üç gün süren elektrik kesintileriyle perişan oldu. Bugün de Bodrum'da aşırı yüklenme ve yetersiz kapasite nedeniyle trafolar patlamaya başladı...

Yaşar ANTER

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Muğla'nın turistik ilçeleri yetrsiz alt yapı nedeniyle kesilen elektriğin çilesini yaşıyor. Marmaris ve Datça ilçelerinde son üç günden bu yana meydana gelen elektrik kesintileri ve bu kesintilere bağlı olarak susuzluk halkı canından bezdirirken bugün de Bodrum’da trafolar bir bir patladı.

Bodrum’a bağlı Bitez Mahallesi Adliye Caddesi ile Çarşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi'nde patlayan elektrik trafolarında çıkan yangınlar korku ve heyecan yaşanmasına neden oldu.

Patlamalar sırasında onlarca vatandaş korku ve heyecanla ev ve işyerlerinden dışarıya fırladı. Patlama anları SÖZCÜ kameraları tarafından görüntülendi.



Trafolarda çıkan yangınlara AYDEM (Elektrik dağıtım şirketi) ile itfaiye ekipleri müdahale etti. Söndürme ve soğutma çalışmaları yapıldı. Kentin önemli bölümüne saatlerce elektrik verilemedi. Tedarikçi şirket kesintileri trafo patlamalarının nedeni olarak “aşırı sıcaklar, yoğun klima ve soğutucu kullanımı”nı gösterdi.

Vatandaşlardan Ayşe Demir “Trafo evimin yakınında. Patlama olunca korkuyla ayağa fırladım, hemen sokağa çıktım. Ortalık duman içindeydi, evlerin içene kadar trafo mu konulur? Yaşadığımız korku ve tehlike yanımıza kar kalıyor” dedi.

KAPASİTELERİ ARTTIRILMALI

Elektrik Mühendisleri Odası Bodrum Temsilcisi Hikmet Arslanparçası da SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada “Aşırı sıcaklar nedeniyle tüm klimalar devreye girdi, aşırı yüklenme oldu, trafolar yetersiz kaldı. Bir de trafoların eğer bu sıcak havalarda klima soğutma sistemi yeterli değilse yine patlar ve yangın çıkar. Trafoların kapasiteleri arttırılıp bakımlarının tam ve zamanında yapılması gerekir” diye konuştu.

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