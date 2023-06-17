Ecevit’in de okuduğu tarihi okula kilit

Milli Eğitim Bakanlığı Ankara’nın en eski ve tarihi okullarından Mimar Kemal Ortaokulu’nu kapatmaya karar verdi. öğrenciler karne sevinci yerine hüzün yaşadı ve “Okuluma Dokunma” sloganı attı.

Yavuz ALATAN

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Milli Eğitim Bakanlığı Ankara'nın en eski ve tarihi okullarından birini çocukların karne aldığı gün kapatmaya karar verdi. 38 öğretmeni 426 öğrencisi bulunan Mimar Kemal Ortaokulu'nda öğrenciler karne sevinci yerine hüzün yaşadı ve “Okuluma Dokunma” sloganı attı.

SIRALARINDA KİMLER GELDİ GEÇTİ

Tarihi okuldan birçok ünlü siyasetçi ve yazar mezun oldu. Bunlardan en tanınmışları Bülent Ecevit, Altan Öymen, Hasan Cemal, Çetin Altan, Murat Karayalçın, Güldal Akşit, Orhan Pamuk, Seçil Heper, Sevgi Soysal, Ali Bozer, Ali Coşkun, Erman Toroğlu, Mahfi Eğilmez, Mehmet Barlas…

ARAZİSİ ÇOK DEĞERLİ

Kızılay Yüksel Caddesi'nde bulunan okul binasına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün taşınacağı belirtilirken, arsası çok değerli olan okulun bir süre sonra yıkılacağı ve arazinin satılacağı da öne sürülüyor. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Kent merkezindeki okullar kapatılıyor, iş merkezine, gökdelene dönüşüyor. Çocuk seslerinin olmadığı bir başkent yaratılıyor. Mimar Kemal okulu kentin belleğidir'' dedi.

Öğrenci velileri de okul bahçesinde duruma şöyle tepki gösterdi: “Bu okul 1927 yılında Mimar Kemalettin Bey tarafından yapıldı. Tarihi değeri olan okulumuzun kapatılarak öğrencilerin çevre okullara dağıtılması maddi manevi bizi zora sokacak. Bu karardan vazgeçilsin. Okulumuza ve eğitime dokunmayın. Öğretmen, veli ve çocukları üzmeyin.” Bazı veliler ise okulun ranta kurban edildiğini savunarak iktidarı eleştirdi. “Tarihi okulu lütfen kapatmayın” diyerek yetkililere seslendi.