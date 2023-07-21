Ege sıcaktan kavruluyor… Termometreler 40-43 dereceleri gösterdi

Ege Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerine çıkmasının beklendiği açıklamasının ardından Aydın'da termometreler 43, Manisa'da 42, Muğla'da 41, İzmir, Çanakkale ve Balıkesir'de 40 dereceyi gösterdi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde mevsim normallerinin 3 ila 8 derece, diğer bölgelerde ise 1 ila 5 derece üzerine çıkmasının beklendiğini açıkladı.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bugün ve hafta sonu kent genelinde sıcaklıkların İzmir’de 40 dereceyi aşmasının beklendiği belirtildi. İç kesimlerde hava sıcaklıklarının 43 dereceye kadar çıkabileceği ve sıcaklık rekoru kırılabileceği kaydedildi.

İzmirlilerin buluşma noktalarından olan Alsancak Kordon Boyu ve Konak Meydanı boş kaldı. Alana gelen az sayıda vatandaş, ağaçların altına, gölgelere sığındı.

Aydın’da termometreler 43, Manisa’da 42, Muğla’da 41, İzmir, Çanakkale ve Balıkesir’de 40 dereceyi gösterdi.

Manisa, Aydın ve Çanakkale’de sıcak hava nedeniyle vatandaşlar dışarıya çıkmayınca kent meydanları, çocuk parkları, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Sahil kesimlerinde plajlar serinlemek isteyenlerle doldu. Bodrum’da turistler, serinlemek için plajlara akın etti. Başta Gümbet olmak üzere Kumbahçe, Bitez, Ortakent ve Yalıkavak gibi sahillerde yoğunluk yaşandı. Bazı turistler ise şezlongda güneşlenmeyi tercih etti. Köpeklerin de denize girdiği görüldü.

‘AĞIR YEMEKLERDEN KAÇINILMALI’

İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, klima kullanımı konusunda uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Kaynak, “Kapalı alanların havalandırılmasına, yeterli bir hava akımı sağlanmasına özen gösterilmelidir. Klima kullanımında dikkatli olunmalıdır. Zira güçlü klima kullanımı üst solunum yolu ve hareket kas sisteminde sorunlar yaratabilir” dedi.

Sıcak hava nedeniyle bol sıvı ve mineral içeren içecekler tüketilmesi gerektiğine dikkati çeken Prof. Dr. Kaynak, “Kalp hastalığı veya hipertansiyonu olup tuzsuz diyet alan kişiler dışında gıdalarda tuz artırılmalıdır. Tuz kısıtlaması olanlar ise sıvı ve tuz kaybı yönünden çok dikkatli olmalıdır. Susamamış olsanız bile sık sık su içmek gerekir. Serinlemek için alkollü içecekler kullanılmamalı. Bunlar önce serinletir, sonra vücudun su kaybını artırırlar. Daha hafif yiyecekler, sulu yiyecekler yenmeli. Yağlı ve ağır yemeklerden kaçınıp, az, sık ve hafif tercihler yapmakta fayda var” diye konuştu.

‘İNCE, AÇIK RENK, BOL GİYSİLER GİYİLMELİ’

Kıyafet seçiminin önemi de değinen Prof. Dr. Kaynak, “İnce, açık renk, bol giysiler giyilmeli. Giysiniz güneş ışığının sizi yakmasını önlesin ama terletip su kaybettirmeyecek kumaşlardan olsun. Geniş kenarlı şapka giyilmesi ve yüzünüzün doğrudan güneş altında kalmamasına gayret etmek gerekiyor. Sık sık duş yapıp serinlemeye çalışın. Dışarıda aktif olarak çalışması gerekenlerin mümkün oldukça güneş altında korunmasız kalmamaya ağır eforlardan kaçınmaya ve sık sık, bol bol sıvı, tuzlu gıdalar almaya daha çok dikkat etmeleri gerekir” dedi.

‘SICAK ÇARPMASINA DİKKAT’

Sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunması gerektiğini de belirten Prof. Dr. Kaynak, “Bu, aşırı sıcağa maruz kalma sonucu beden ısısını ayarlayan mekanizmanın bozulmasına bağlı hayati tehlikesi olan bir durumdur. İlerlemiş sıcak çarpması çok tehlikelidir. Tedavi edilse bile hastaların yüzde 20’sinde yaşamsal sorunlar doğabilir. İyileşenlerin ise sinir sisteminde bazı kalıcı hasarlar oluşabilir, denge ve koordinasyonlarının normale dönmesi ise uzun süre alabilir. Ancak ilk belirtiler görüldüğünde tanı konur bilinç kaybından önce tedaviye başlanırsa iyileşme şansı oldukça yüksektir. Belirti gösteren hasta hemen serin bir yere alınmalı, sıkı giysileri gevşetilmeli. Solunum yolu kontrol edilip gerekirse suni teneffüs yapılmalı. Ateş 39 dereceye düşünceye kadar su veya vantilatörle hasta soğutulmaya çalışılmalı. Sonrasında da sağlık kurumuna götürülmeli” ifadelerini kullandı. (DHA)

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