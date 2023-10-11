Ege’de korkutan deprem (Son depremler)
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Ege'de korkutan bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi İzmir’de 2,9 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu. Saat 19.07’de meydana gelen depremin merkez üssü Buca olarak açıklandı.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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