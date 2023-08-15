Eğitim-İş, Asım Sultanoğlu’nu ‘istenmeyen adam’ ilan etti

Şanlıurfa'ya İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Asım Sultanoğlu'na tepkiler dinmiyor. Eğitim İş Sendikası, Asım Sultanoğlu'nun Şanlıurfa'ya İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanmasına tepki göstererek, “Gittiği birçok ilde istenmeyen birisini biz de 'istenmeyen adam' olarak ilan ediyoruz” açıklamasında bulundu.

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Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş), Ensar Vakfı'ndaki istismar olayında hakkında soruşturma açılan dönemin Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu'nun Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanmasını protesto etti. Eğitim İş Sendikası Şanlıurfa Şube Başkanı Sedat Kayaokay, Genel Başkanı Kadem Özbay ve üyelerinin katılımıyla Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması düzenleyerek İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanan Asım Sultanoğlu'nu, ‘istenmeyen adam’ ilan etti.

Eğitim İş Sendikası Şanlıurfa Şube Başkanı Sedat Kayaokay, “Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Asım Sultanoğlu'na siyasi olarak adeta dokunulmazlık sağlansa da biz de diplomasideki bir terimle onu koruyanlara cevap vererek Asım Sultanoğlu'nu “Persona Non Grata” yani “İstenmeyen Adam” olarak ilan ediyoruz. Eğitim-İş olarak bu atamayı kabul etmiyoruz etmeyeceğiz” diye konuştu.

“ŞANLIURFA'YA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ OLARAK KİMİN ATANDIĞINI DEŞİFRE ETMEYİ VAZİFEMİZ SAYIYORUZ”

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ise Asım Sultanoğlu'nun yerinin müdürlük makamı değil sanık sandalyesi olduğunu savunarak, “Atatürk'ün biz öğretmenlere emanet ettiği gelecek nesiller, sahipsiz değildir. İstismar suçlusu vakıfları savunan ve görevde ağır ihmali bulunan bir kamu görevlisi olan Asım Sultanoğlu'nun ataması derhal iptal edilmeli, bugün milli eğitim tarihimizin en utanç verici atamalarından birine dikkat çekmek, tepki göstermek için buradayız. Yoksulluğu nedeniyle öğrencilerinin çoğunun eğitime aralıksız devam edemediği, çok sayıda öğrencisinin küçük yaşlarına rağmen çalışmak durumunda kaldığı, taşımalı eğitim denen garabet nedeniyle öğrencilerin okullarına ulaşmak için yollarda adeta süründüğü, kız çocuklarının okullaşma oranı açısından en geride olduğu, yani eğitimin zaten kan ağladığı ve acil iyileştirmeler beklediği Şanlıurfa'ya İl Milli Eğitim Müdürü olarak kimin atandığını deşifre etmeyi Eğitim-İş olarak vazifemiz sayıyoruz” dedi.

“ASIM SULTANOĞLU'NUN YERİ MÜDÜRLÜK MAKAMI DEĞİL SANIK SANDALYESİDİR”

Sultanoğlu'nun atanır atanmaz AKP İl Başkanlığı'nı ziyaret etmesini de tepki gösteren Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu atama liyakatin değil yandaşlığın esas alındığının kanıtıdır. Başöğretmen'in eğitim neferleri olarak, Eğitim-İş olarak, lafı hiç dolandırmadan uyarıyoruz: Asım Sultanoğlu'nun yeri müdürlük makamı değil sanık sandalyesidir. Atatürk'ün biz öğretmenlere emanet ettiği gelecek nesiller, sahipsiz değildir. İstismar suçlusu vakıfları savunan ve görevde ağır ihmali bulunan bir kamu görevlisi olan Asım Sultanoğlu'nun ataması derhal iptal edilmeli, yeni skandallara kapı aralanmamalıdır. İlan ediyoruz: Eğitim-İş olarak konunun takipçisiyiz. Bu rezilliğin peşini bırakmayacak hem hukuken mücadele verecek hem atama iptal edilmezse tepkimizi yükselterek göstermeye devam edeceğiz. Çocuklara karşı işlenen suçlar, dünyada en affedilmeyecek olanlardır; çocuklara bayram hediye ederek kurulmuş bu Cumhuriyet'te çocuklara karşı suç işlenmesinin olağanlaştırılmasına, unutturulmasına müsaade etmeyeceğiz.”

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