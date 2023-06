Eğitim İş: Çocukları korumak vatanı korumaktır

Okullarda ‘manevi danışmanlık’ adı altında imamların görevlendirilmesini sağlayan ÇEDES Projesine tepki gösteren Eğitim İş, ‘Okullarda imam istemiyoruz’ sloganları eşliğinde eylem yaptı.

İlker KILIÇASLAN

Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokolle okullarda ‘manevi danışman' adı altında, imam,müezzin gibi din görevlilerinin görevlendirilmesine yönelik Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi'ne (ÇEDES) karşı eğitim sendikalarının tepkileri devam ediyor. Eğitim İş Manisa Şubesi, Manisa'da Şehzadeler ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirdiği eylemle ÇEDES Projesine olan tepkilerini dile getirdi. CHP Manisa İl Başkanlığı da eyleme katılarak destek verdi.

“GERİCİLEŞTİRME VE NİTELİKSİZLEŞTİRME POLİTİKALARI DOZUNU ARTIRMIŞ”

Eğitim İş Manisa Şube Başkanı Zeki Dirikli eylemde yaptığı açıklamada, her yıl eğitim-öğretim alanında uygulanan projelerin bir önceki yılı mumla arattığını belirterek, iktidarın eğitimi niteliksizleştirme politikasının dozunu her dönem artırdığını söyledi. Şube Başkanı Dirikli, “Daha kötü ne olabilir ki sorusuna her yeni eğitim-öğretim döneminde ‘Bu kadar da olmaz' dedirten iktidar, 2022-2023 eğitim öğretim yılında da bu geleneğini bozmamış, eğitimde geçen yılları dahi mumla aratan bir dönemi ülkeye yaşatmıştır. Sonuna geldiğimiz bu eğitim döneminde gericileştirme ve niteliksizleştirme politikaları dozunu artırmış, bu kuşatmaya bir de ekonomik krizin eğitime yansıması eklenmiştir” dedi.

“TARİKATLAR PROTOKELLERLE EĞİTİMDE CİRİT ATIYOR”

Şube Başkanı Dirikli açıklamasında, kamuoyuna yansıyan skandallara rağmen tarikatların çeşitli protokollerle eğitimin içinde cirit attığını ifade ederek şöyle devam etti:

*Onca skandala rağmen dernek-vakıf maskesi takmış tarikatlar Milli Eğitim Bakanlığı protokolleri aracılığıyla eğitimde cirit atmaya devam etmektedir. Eğitimdeki bu gericileştirme hamleleri 28 Mayıs seçimleri biter bitmez hızlandırılmış, İzmir ve Eskişehir başta olmak üzere birçok ilimizde devlet okullarına pedagoji eğitimi almamış din görevlisi gönderilmesi bunun en somut örneği olmuştur.

*Seçimden hemen sonra İstanbul'da Bilal Erdoğan'ın yönettiği bilinen TÜGVA'ya 238 okulun tahsis edilmesi, ÇEDES kapsamında yapılan protokolle okullara ‘manevi danışman' adı altında imam, müezzin, vaiz, din hizmetleri uzmanı ve kuran kursu öğreticisi atanması eğitimde çok başlılığın artacağının da net sinyallerini vermiştir.

*Alanında uzman eğitimciler varken konuyla ilgisi olmayan kişileri ve yapıları eğitim sistemimize sokmak kamu kaynaklarını israf etmektir. Eğitim-İş olarak, Anayasamıza, yasalara ve yönetmeliklere açıkça aykırı; laik ve bilimsel eğitimle taban tabana zıt ÇEDES protokolünü yargıya taşıdık.

VELİLERE ÇAĞRIDA BULUNDU

Açıklamasının son kısmında ÇEDES Projesi'ne karşı velilere çağrıda bulunan Dirikli sözlerini şöyle sonlandırdı:

*Çocukları korumak, vatanı korumaktır anlayışı ile alanlarda olmaya devam edeceğiz. Tüm yurttaşlarımıza sesleniyoruz, gelin bu protokolü birlikte reddedelim. Eğitime, geleceğimiz olan çocuklarımıza sahip çıkalım.

*Çünkü ÇEDES protokolü hukuksuzdur. Anayasamıza, yasalara ve yönetmeliklere açıkça aykırıdır. Laik ve bilimsel eğitimle taban tabana zıttır. Çünkü ÇEDES protokolü tehlikelidir. Eğitim biliminden pedagojiden bihaber, çocuklarımıza nasıl yaklaşılacağını bilmeyen yetişkinleri okullara sokmak travmatik etkileri de beraberinde getirecektir.

*ÇEDES protokolü öğretmenlerin, eğitim emekçilerinin mesleki itibarına hakarettir. Eğitim-öğretim eğitimcilerin işidir.

*Velilerimize sesleniyoruz; Çocuklarınızın eğitim adı altında manen ve fiziken güvencede hissetmeyecekleri hiçbir uygulamayı kabul etmek zorunda değilsiniz. Onların geleceği için bu protokolü reddedin.

Dirikli'nin açıklamasını ardından eğitimcilerin katıldığı eylem “Okullarda imam istemiyoruz”, “Laik, bilimsel eğitim” sloganlarıyla son buldu.