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Ek bütçe Meclis’e sunuldu

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Yayınlanma: 17:34 - 07 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Ek bütçe Meclis’e sunuldu

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