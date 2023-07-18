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Ekmek ve simide zam üstüne zam….

Kocaeli Fırıncılar Odası’nın yüzde 50 zam talebi Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Yönetim Kurulu Toplantısı’nda kabul edildi. 210 gram ekmek 7.50 TL, 100 gram simit ise 10 TL oldu.

Halil ATAŞ
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Ekmek ve simide zam üstüne zam….

Türkiye’de iğneden ipliğe gelen zamlar sonrası Kocaeli Fırıncılar Odası'nın yüzde 50 zam talebi, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı'nda kabul edildi.

Yapılan zam ile 210 gram ekmek 5 TL'den 7.50 TL'ye çıktı. 7.5 TL olan 100 gram simidin fiyatı da 10 TL oldu. Yeni fiyatlar 19 Temmuz Çarşamba günü itibariyle geçerli olacak.

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