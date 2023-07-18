Ekrem İmamoğlu, Mehmet Özhaseki’yle yaptığı görüşmeyi anlattı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul’un depreme hazırlama projesi için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile prensipte anlaştıklarını açıkladı. İmamoğlu, görüşmenin detaylarını ilk kez anlattı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ'nin Bakırköy'deki yatırımlarının tanıtım toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yeni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin İstanbul'u depreme hazırlama projesi hakkında İmamoğlu ile prensipte anlaşmaya vardıkları yönündeki açıklaması hakkında konuşan İmamoğlu geçtiğimiz hafta bakan ile makamında yaptıkları görüşmenin de ayrıntılarını paylaştı. İmamoğlu, şunları söyledi:

“VERİMLİ BİR SOHBET YAPTIK”

– İstanbul’da depremle ilgili başta dönüşüm olmak üzere bir çok konuda verimli bir sohbet yaptık. Ve bu konuda bazı prensip kararları aldık. İş birliğimizi en üst seviyede geliştireceğimizi ve hatta depremle ilgili süreçlerin tek elden bir sistemle yönetilmesi konusunda bir Deprem Konseyi, Deprem Kurulu tariflemesiyle bir önerimiz olduğunu kendilerine ilettim.

– Daha önceki bakanımızla da bunu konuştuğumu ifade ettim. Bu konuyu kendilerine de aktarmamızın iyi olacağını, hatta bu hususta gerekiyorsa bir kısım kanun düzenlemeleri olması gerektiğini ve hatta çoklu kurumların bu konuda yetkili olmasının başta İstanbul olmak üzere dönem dönem kaos yarattığını, bir iş birliği içerisinde bütünlükçü bir sistemle ve şeffaf ve aynı zamanda halkın ve sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla bir modelin İstanbul’a ve hatta kapsayıcı bir biçimde Marmara'ya çok büyük fırsatlar sunacağını ifade ettik.

“BU HAFTA DÖNÜŞ BEKLİYORUZ”

Bakan Özhaseki'nin bu konuya büyük bir ilgi gösterdiğini belirten İmamoğlu “Karşılık verdi ve olumlu bir uzlaşmayla ayrıldık. Ayrılırken de şu planlamayla ayrıldık: Sayın Bakanımız bir çalışma stratejisi oluşturacaklar. Ve bizden de bu strateji çalışma grupları için talep edecekler ve biz bakanlığımızla çalışmak üzere görevlendireceğiz. Muhtemelen bu hafta kendilerinden bu anlamda bir dönüş bekliyoruz. Biz de hızlıca buna cevap vererek o ortak masalarda, ortak akılla çalışma kabiliyetini göstereceğimiz süreci başlatmayı umuyoruz” dedi.

“BU HIZLA 70-80 YILDA DÖNÜŞTÜREMEYİZ”

İmamoğlu şöyle devam etti:

– Hep söyledim, yine söylüyorum. İstanbul’da 10 binlerce yapının değişmek zorunda olduğu bir zaman diliminde bu işin altından bir seferberlikle kalkabiliriz. Bu seferberliğin adı da tek başına bir ilçe belediyesi, bir büyükşehir belediyesi ya da bakanlık ya da bakanlıklar olamaz.

– Finans sektöründen bakanlığımıza, büyükşehir belediyesinden, valiliğimize, ilçe belediyelerinden, sivil toplum kuruluşlarına hatta sektör gruplarına varıncaya kadar büyük bir iş birliğiyle İstanbul'u ayağa kaldırmayla mümkün olacağını ifade ettim. Hep söyledim. Herkes bir şeyler yapıyor ama bu hızla biz İstanbul’u 70-80 yılda dönüştüremeyiz. Depremin ne zaman olacağını bilmediğimiz bu ortamda, kapıda beklediği bir ortamda çok acele etmemiz lazım. Bakanımızın bu yaklaşımını çok umutla karşılıyorum. Depremin siyaseti, partisi olmaz. Omuz omuza hızlı kararlar alacak mekanizmalarla süreci çözüme kavuştururuz.

“DEĞİŞİM” SORUSUNA YANIT VERMEDİ

İmamoğlu “iktidar için değişim” sloganı ile açtığı vatandaşların görüş ve önerilerini topladığı internet sitesi hakkındaki soru üzerine “Bu konuya girmeyeceğiz” yanıtını verdi.

Kendisine açılan yeni dava ile ilgili soru üzerine İmamoğlu “İstanbul’da hukuka dair söylenecek çok şey var. Belki hem şehrimizi hem ülkemizi hem siyasi ortamımızı değerlendirecek konuşmaları çok geçmeden belki birkaç hafta içinde sizlerle oturur değerlendiririz” dedi.

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