Ekrem İmamoğlu SÖZCÜ TV’DE cevaplıyor
SÖZCÜ TV Genel Müdürü Alişer Delek moderatörlüğünde Serap Belovacıklı ve SÖZCÜ yazarları Uğur Dündar ile İsmail Saymaz soruyor, seçim gündemini Ekrem İmamoğlu anlatıyor.
Türkiye 14 Mayıs'taki seçimi geride bırakırken, gözler 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimine çevrildi. Siyasetin nabzını tutan SÖZCÜ TV'nin Liderler Özel programına bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu konuk olacak.
14 MAYIS'TA NE YAŞANDI?
SÖZCÜ TV Genel Müdürü Alişer Delek moderatörlüğünde, SÖZCÜ TV moderatörü Serap Belovacıklı ve SÖZCÜ gazetesi yazarları Uğur Dündar ile İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayacak Ekrem İmamoğlu, “14 Mayıs gecesi CHP Genel Merkezi'nde neler yaşandı?
Bakan Süleyman Soylu'nun ‘Özür' çağrısına ne yanıt verecek?
‘Türkiye için karar ver' kampanyası karşılık buldu mu?
28 Mayıs sonrası için nasıl bir Türkiye hayal ediyor?” sorularına ve çok daha fazlasına SÖZCÜ TV ekranlarından cevap verecek…