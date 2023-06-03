Ekrem İmamoğlu’nu ağırladı… Başına gelmeyen kalmadı

Bir süre önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ziyaret ettiği Şirinevler Mahallesi Muhtarı İbrahim Güzel, AKP Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır’ın kararıyla, belediyeye ait parkta bulunan muhtarlık binasından çıkarılıyor.

Ali Selim YAMANLI

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Başkan Ekrem İmamoğlu bir süre önce Bahçelievler ilçesi Şirinevler Mahallesi Muhtarı İbrahim Güzel'i ziyaret edip fotoğraf çektirdi.

Bu ziyaretin ardından harekete geçen AKP Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, yanındaki görevliler ile birlikte, ilçe belediyesine ait parkta bulunan Şirinevler Mahallesi Muhtarlığı'na geldi.

Başkan Bahadır, Muhtar Güzel'den burayı hemen boşaltmasını istedi. Muhtar Güzel'in kendisine tebligat gönderilmesini istemesi üzerine aralarında sözlü tartışma yaşandı.

Muhtarlık görevlisinin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde Başkan Bahadır'ın Muhtar Güzel'e “Çok cahilsin, çok basitsin” dediği yer aldı. Güzel de bunun üzerine “Aynı şekilde size iade ediyorum” dedi.

Tartışmanın devamında Başkan Bahadır'ın Muhtar Güzel'e “Sana bir şey söyleyeyim mi? Elimde kalırsın” dediği de görüntüdeki ses kaydında yer aldı.

BÜYÜKŞEHİR'DEN “BAŞINA GELMEYEN KALMADI” PAYLAŞIMI

Bu olayın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Ekrem İmamoğlu’nu ağırlayan Bahçelievler ilçesi Şirinevler Mahalle Muhtarı İbrahim Güzel’in başına gelmeyen kalmadı. AK Partili Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır tarafından muhtarlık merkezi kapatılan Muhtar İbrahim Güzel, tehdit edildi” denildi.

VİDEO İLE ANLATTI

Bir video çeken Şirinevler Mahalle Muhtarı İbrahim Güzel ise yaşananları şöyle anlattı:

*Korumasın bana saldırdı, biz de tabii gerekeni yaptık. Daha sonra çıktılar gittiler.

*Ancak içeri girerken ‘Burayı boşaltacaksınız, hemen bırakacaksınız' diyerek bana hakaretler savurmuş, aynı hakaretlerle ben de ona cevap verdim. Kıymetli komşum!

*Bunu size anlatmamdaki sebep, gelecek hafta muhtarlığımız parkın içinde olmayacak. Yeni bir yere taşımaya imkanımız inşallah olacak, oraya taşıyacağız. Bununla ilgili de size bildirimlerde bulunacağız.