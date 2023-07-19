Elazığ’da yolcu otobüsü TIR’a çarptı: 1 ölü, 34 yaralı
Elazığ’da yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 34 kişi de yaralandı.
Elazığ’da TIR ile çarpışan yolcu otobüsündeki 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, gece saatlerinde Elazığ-Malatya karayolu, Koçharman Köyü yakınlarında meydana geldi.
İstanbul-Bingöl seferini yapan, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, aynı istikamete seyir halinde olan N.T. idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.
Meydana gelen kazada, otobüsteki 1 kişi hayatını kaybederken, 34 kişi de yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi.
Kazada hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni otopsi için morga götürülürken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)