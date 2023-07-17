Emekli vekile anlaşılmayan maddeden piyango vurdu!

Torba yasaya eklenen özel maddeyle emekli vekile 4 bin lira seyyanen zam yapıldı.

Saygı ÖZTÜRK

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TBMM Genel Kurulu, Cumhur İttifakı'nın yaptığı görülmemiş zamları yapıp tatile girdi. Meclis'in son oturumunda kabul edilen kanun maddesiyle emekli başbakan, emekli TBMM başkanı ve emekli milletvekillerinin aylıklarına yüzde 25 zammın dışında, “ek zam” yapıldığı ortaya çıktı. Kanun yapma tekniği nedeniyle durum farkedilmedi.

AYLIKLARI 66 BİNİ AŞTI

Geçen yıl 6270 sayılı kanunla getirilen düzenlemeyle emekli meclis başkanı ya da emekli başbakanın emekli aylığı 54.644 TL'yı buluyordu. Ancak, 7456 sayılı kanunla 126 bin gösterge rakamı 1 Temmuz 2023'den geçerli olmak üzere 133 bin 988'a yükseltildi. Yani emekli memura yapılan yüzde 25 zamdan yararlanacak olan emekli başbakan ve emekli meclis başkanı bir de gösterge farkından 1 Temmuz itibariyle 4 bin 330 TL ek zam aldı. Böylece, 1 Temmuz 2023 tarihinde emekli aylıkları 54 bin 644 liradan 72 bin 635 liraya yükseltildi. Aynı şekilde emekli milletvekillerinin 115 bin 225 olan gösterge rakamı da 122 bin 530'a çıkarıldı ve emekli aylıklarına 3 bin 944 lira ek zam yapıldı. Böylece yüzde 25 zam ile birlikte milletvekilinin emekli aylığı 49 bin 971 liradan 66 bin 407 lira yükseltildi.

PARLAMENTO KURNAZ

Kamuoyunda tepki çekmemek için 5510 sayılı kanunun 43'üncü maddesinde yapılan üstü kapalı düzenleme TBMM Genel Kurulu'ndan şöyle geçti:

“Madde 16: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 43 üncü maddesinde yer alan ‘126.000' ibaresi ‘133.988' şeklinde ve ‘115.225' ibaresi ‘122.530' şeklinde değiştirilmiştir.”

Bir uzman düzenleme için, “Gazeteciler, bu maddenin ne getirdiğini konu çok teknik olduğu için atladı. Bu da parlamentonun kurnazlığı” dedi.

‘Milyonlara hayal kırıklığı yaşattılar'

Memur emeklisine yapılan zammın yüzde 25 değil, yüzde 23,89 olduğunu belirten uzman, “7456 sayılı kanunun 2. maddesiyle memur emeklilerine öngörülen zam oranı olan yüzde 17,55'e, yüzde 6,34 oranında ilave yapıldı, toplam zam oranı yüzde 23,89 oldu” dedi. 7456 sayılı kanunun 86. ek maddesinde, ‘her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamının yüzde 6,34'ü oranında ilave ödeme yapılır' hükmünün yer aldığına dikkat çeken uzman, şöyle devam etti: “Emekli memuru yine kandırdılar. Ama medyada ‘yüzde 25 zam yaptık' diyorlar. Yüzde 25 zam işçi ve diğer sigorta emeklilerine yapıldı. Kanun yalan söylemez.”