Emniyet müdür yardımcısı, YSK kararını dinlemedi: Polislere kızıp, bağırdı

Kocaeli'de CHP'li İzmit Belediyesi'nin yürüyüş yolunda kurduğu ve Hizbullah’ın görüntülerinin izletildiği dev ekran için ilçe seçim kurulu kaldırılması kararı verdi. CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığı itiraz sonrası bu karar iptal edildi. Yine de ilçe seçim kurulunun kararını uygulamak isteyen emniyet müdürü, ekranı kaldıramayan polislere yürüyüş yolunun ortasında bağırdı.

Halil ATAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP’li İzmit Belediyesi’nin yürüyüş yolunda kurduğu ve Hizbullah'ın görüntülerinin izletildiği dev ekran için İlçe ve İl Seçim Kurulu’nun kaldırılması kararı alması üzerine CHP tarafından Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) itirazda bulundu.

CHP’nin yaptığı itiraz sonrası bu karar YSK tarafından iptal edildi.

CHP İl Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Nazım Gençtürk'ün Ankara'dan aldığı Yüksek Seçim Kurulu kararının gösterilmesi üzerine, güvenlik şube polisleri ekranı kaldırmadı.

GÜVENLİK MÜDÜRÜNÜ FIRÇALADI

Bunun üzerine olay yerine gelen Kocaeli Emniyet Müdür Yardımcısı Haluk Karadağ, YSK kararı sebebiyle ekranı kaldıramayan polislere yürüyüş yolunun ortasında bağırdı.

“Bir dinleyin ya beni dinleyin” diye bağıran Karadağ “Elimde net karar var. Al buraya çeviği! Sök şu ekranı, geç” ifadeleriyle güvenlik şube müdürü ve polisleri fırçaladı.

Ardından müdür yardımcısı CHP Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Nazım Gençtürk ile tartıştı.

“YSK’NIN ÜSTÜNDE BİR KARAR MERCİİ YOKTUR”

CHP Kocaeli İl Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Avukat Nazım Gençtürk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

*Yüksek Seçim Kurulu, İzmit Seçim Kurulu'nun led ekranın kaldırılmasına ilişkin kararını iptal etmiştir. Türkiye'de Yüksek Seçim Kurulu'nun üstünde bir karar mercii yoktur.

*Bu kararı Anayasa Mahkemesi'ne de götüremezsiniz, AİHM'e de götüremezsiniz. Kesin karardır. Son karardır. Yüksek Seçim Kurulu demiştir ki; parti binasının seçim çevresi alanında, stant ile birlikte bu led ekran burada kalabilir, kararını vermiştir.

“KARAR TARTIŞMAYA KAPALI”

Bu kararın tartışmaya kapalı olduğunu ifade eden Gençtürk, “Bu karardan İlçe Seçim Kurulu’nun haberi olmasına rağmen böyle bir karar çıktı. Alelacele toplanıp, bütün İzmit'te led ekranların kaldırılmasına yönelik karar aldılar. Ben bu durumu Ankara'ya bildirdim, YSK temsilcimiz Sayın Mehmet Hamdi Yakup'a bildirdim. Dedim ki; YSK'nın böyle bir kararına rağmen İzmit Seçim Kurulu böyle aleyhe karar alıyor. O durumu YSK Başkanı Ahmet Bey'e iletil. YSK'dan doğrudan dediler ki; ilçe seçim kurulunun YSK kararı ile çelişkili herhangi bir hakkı da yoktur yetkisi de yoktur. Şu anda ilçe seçim kurulu görevini aşıyor” diye konuştu.

“EMNİYET MÜDÜRÜ ‘KARARI TANIMIYORUM’ DİYOR”

Gençtürk, “Şu anda emniyet müdürü ‘Bu kararı tanımıyorum’ diyor. ‘YSK'nın kararını tanımıyorum’ diyor. Bana öyle bir karar ulaşmadı diyor. Bu karar, İlçe Seçim Kurulu’na da ulaştı. Bütün güvenlik şube müdürlüklerine de ulaştı. Kendisine de ulaştı. Bu karar elinde mevcuttur. Bu karara rağmen, bu ekranı sökmeye çalışırsa buradan açıkça ilan ediyorum ki görevi suiistimal ediyordur. Görevini kötüye kullanıyordur. Talimatı YSK'dan değil, başka bir yerlerden alıyordur. Biz de gereken görevi ihmale ilişkin suç duyurularında bulunacağız” dedi.