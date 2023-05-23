Engin Altay: Bu kirli politikalar milleti birbirine düşürecek politikalardır

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Kastamonu Araç’ta; “Rakibini montaj videolarla alaşağı edeceğini zanneden bir cumhurbaşkanıyla da karşı karşıyayız. Bu olmaz, bu hâl iyi bir hal değil. Türkiye için, devlet için iyi bir hal değil ve insanları kutuplaştıran bir hal. Bizi yedi düvel bölemedi, emperyalizm bizi bölemedi bunun bu kirli politikaları Türkiye’de milleti birbirine düşürecek politikalardır" dedi.

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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Karabük'teki programlarının ardından Kastamonu'nun Araç ilçesini ziyaret etti.

“YAZIKLAR OLSUN”

Altay, Araç Belediye Kültür Merkezi'nde vatandaşlara şöyle seslendi:

* “O koltukta bir gün daha fazla oturmak için her şey mübah, Tayyip Bey meseleye böyle bakıyor. Dün izlediniz değil mi? Genel başkanımız ilgili bir montaj yapmışlardı Kandil'dekilere böyle hareket yaparken, dün resmen itiraf etti; ‘Bilmem montajdır şudur budur' dedi ama ‘Böyle bir görüntü var' dedi. Yazıklar olsun!

* Rakibini montaj videolarla alaşağı edeceğini zanneden bir cumhurbaşkanıyla da karşı karşıyayız. Bu olmaz, bu hâl iyi hal değil. Türkiye için, devlet için iyi bir hal değil ve insanları kutuplaştıran bir hal. Bizi yedi düvel bölemedi, emperyalizm bizi bölemedi bunun bu kirli politikaları Türkiye'de milleti birbirine düşürecek politikalardır.

“TERÖR BİTECEK SURİYELİLER GİDECEK”

* Türkiye'de terör örgütüyle bir ilişki arıyorsak başka partiler de var yok değil ama AK Parti'ye de bir bakacağız. Başka partilerin belki bir örgütle ilişkisi var bunun alayı ile ilişkisi var. Terör karşılığında net bir çizgin olur o benim dediğim çizgidir; devletin güvenlik kuvvetleri dışında kimse eline silah alıp kimseye doğrultamaz. Onun için biz diyoruz ki terör bitecek Suriyeliler gidecek.

“BİZİM İÇİN ASIL OLAN TÜRK BAYRAĞIDIR, TÜRK VATANIDIR”

* Türkiye'de ülkücülerle devrimciler çok kavga etti, ettik. Geçmişte ben de gençken çocukken ettik ama şimdi biz gerçek ülkücülerle beraber yol yürüyoruz. Niye biliyor musunuz? Bizim için asıl olan Türk bayrağıdır, Türk vatanıdır.

“SURİYELİLER İSTANBUL'U İSTİLA ETTİ”

* İstanbul'da bilirsiniz, gidenler vardır, Esenyurt’ta, Bağcılar'a… Ben o bölgenin milletvekiliyim. Orada durum şu; mahalle aralarında, cadde, mahalle fark etmez sokakta, akşam oldu, hava karardı, evde teyzemiz var mutfağa girdi dolabı açtı makarna yapacak makarna yok. Evde o erkek çocuk da yok, o akşam makarna pişirilmiyor biliyor musunuz? Neden? Kızını bakkala yollayamıyor. Suriyeliler, İstanbul'u istila etti. Eğer Erdoğan devam ederse Kastamonu'yu da istila edecekler de ondan.” ANKA