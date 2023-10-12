Engin Polat’ın iş yerine saldırı anı kameraya yansıdı
İstanbul Ataşehir'de Engin Polat'a ait iş yerine dün akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi üzerinde Engin Polat’a ait iş yerinde dün saat 19.00 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş yerinin önünde duran kasklı bir kişinin, iş yeri çalışanının olduğu yöne doğru silahla defalarca ateş ettiği görülüyor.
Görüntülerde ayrıca, saldırı anında kaldırımda yürüyen bir vatandaşın panik halinde koştuğu ve saldırganın kaçtığı anlar da yer alıyor. (DHA)