Enginyurt zamlara tepki gösterdi: Kılıçdaroğlu’na çağrı yaptı

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, pek çok mal ve hizmetin vergisi ile harçların artırılmasına tepki gösterdi. Enginyurt, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu hep birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı önüne gidip, tepki göstermeye çağırdı.

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Resmi Gazete'de gece yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile pek çok mal ve hizmetin vergisi ile harçlarda yapılan artışlara tepkiler sürüyor.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt da yapılan artışlara tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Enginyurt, “Memura emekliye yüzde 17 zam verdiniz. Millet perişan, emekli ağlıyor. Yetmedi sabaha müjdeleri peş peşe sıraladınız! KDV'yi yüzde 20'ye çıkardınız. Vizelere, harçlara, notere yüzde 50 zam yaptınız. Deterjan ürünlerinde KDV'yi yüzde 20 yaptınız. Yani milletin sırtına vurdukça vurdunuz. Vergiyle, ne verdiyseniz geri aldınız. Yazıklar olsun! Bu nasıl bir utanmazlık, bu nasıl bir aymazlık? Seçimden önce bol bol vadettiniz. ‘Verin yetkiyi görün etkiyi' dediniz, memleketi perişan ettiniz. Hakikaten yazıklar olsun! Bu milletin sizden çektiği nedir? Bu zamlar bu zulüm ne zaman son bulacak? Ama bir gün olur muhakkak hesabını verirsiniz” dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI YAPTI

“Kaşıkla verdiniz, kepçeyle aldınız. Memur ve emekli zamları cebe girmeden, cepte ne varsa aldınız. Yazıklar olsun. Adaletiniz batsın” diyen Cemal Enginyurt, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da hep birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı önüne gidip, tepki göstermeye davet eti. Enginyurt ‘herkes için CHP' etiketiyle yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

-Zamlar peşi peşine yağmur gibi geliyor. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunuyorum.

-Haydi hep birlikte Maliye ve Hazine Bakanlığı'na gidelim. Zamlara tepkimizi gösterelim. Titreyip kendimize dönelim. İktidarın zulmüne rıza göstermeyelim.

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