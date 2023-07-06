Erbakan ve Destici’den hükümete emekli maaşı çağrısı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, hükümete emekli maaş zammıyla ilgili çağrıda bulundu.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, parti olarak memurların enflasyona ezdirilmemesi amacıyla yapılanları desteklediklerini, emeklilerin karşı karşıya bırakıldıkları duruma ise dikkat çektiklerini belirtti.

“EMEKLİMİZ ENFLASYONA EZDİRİLMEMELİDİR”

Memurlara yapılacak zam oranını netleştiren yasa teklifinde emeklilere ilişkin herhangi bir düzenlemenin yer almamasının emeklileri “üzdüğünü” söyleyen Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Alacakları zam için günlerdir TÜİK'in açıklayacağı enflasyon rakamlarını bekleyen SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimize sadece yüzde 19,77 olarak açıklanan 6 aylık enflasyon oranında zam yapılması, emeklilerimizin enflasyona ezdirilmesi anlamına gelecektir.

*Bu artışın sadece kök aylıklara uygulanacak olması da işin başka sıkıntılı tarafıdır. Milyonlarca emeklimizin bu yıl da açlık sınırının çok altında yaşamaya mahkum edilmesi büyük hata olacaktır. Memurlarımıza yapılan seyyanen zam, milyonlarca memur emeklilerini maalesef kapsamamaktadır.

“SEYYANEN ZAM VERİLMELİDİR”

Açlık sınırının altında yaşayan emeklilerin de, tıpkı memurlar gibi seyyanen zammı hak ettiğinin altını çizen Erbakan, “Emeklilerimiz ayrımcılığa uğramayı ise hiç hak etmemektedir. Yeniden Refah Partisi olarak hükümetimize; Emeklilerimize tıpkı memurlara verildiği gibi refah payının verilmesi, intibak düzenlemesiyle eski ve yeni emeklilere uygulanan aylık bağlama oranları farklılıklarının giderilmesi, bu konuda da haksızlığın sona erdirilmesi, milyonlarca vatandaşımızın beklediği kademeli emeklilik düzenlemesinin bir an önce çıkarılması için çağrıda bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

DESTİCİ: 10 BİN ARTI YÜZDE 10

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile dün yaptığı görüşmenin ardından bugün yaptığı basın açıklamasında, memur ve emekli zamlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Memur ve emeklilere enflasyon farkı artı seyyanen 10 bin TL artı yüzde 10 refah payı verilmesi gerektiğini söyleyen Destici, “Memur ve emeklimize enflasyon farkı artı seyyanen 10.000 TL artı yüzde 10 refah payı verilmesinin doğru olacağına inanıyoruz. Ayrıca staj ve çıraklık dönemlerinin de önümüzdeki süreçte emekliliğe sayılmasını doğru buluyoruz” şeklinde konuştu.

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