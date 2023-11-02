Erbakan’dan TBMM’ye ‘Mehmetçik Gazze’ye’ başvurusu

Genel seçimde Cumhur İttifakı'nda yer alan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gazze'ye yardımların ulaştırılması amacıyla açılacak koridorda TSK'nın görevlendirilmesi için adım attı.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gazze’ye insani yardımın ulaştırılması için oluşturulacak güvenlik koridorunda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin görevlendirilmesi konusunda TBMM Başkanlığı’na talepte bulunduklarını açıkladı.

TBMM BAŞKANLIĞI’NA DİLEKÇE

Erbakan, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada “En azından oradaki masum sivillere insani yardımları ulaştıralım. Bu doğrultuda Yeniden Refah partisi milletvekilleri olarak TBMM Başkanlığı’na bir dilekçeyle başvurduk” dedi. Dilekçede şu ifadeler yer aldı:

BİR YIL SÜREYLE GÖREVLENDİRME TALEBİ

– Yıllarca abluka altında yaşamaya mahkûm edilen Gazze’deki Filistin halkının İsrail saldırıları nedeniyle maruz kaldığı yoksunlukların hafifletilmesi amacıyla, Türkiye’den ve dünyadan sağlanan insanî yardımların, Türk Kızılay’ı, Filistin Kızılay’ı ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin iş birliği ile doğrudan mağdur ve muhtaç insanlara ulaştırılması için gerekli olan, karada güvenli bölge, denizde güvenlik koridoru oluşturmak üzere, Anayasanın 92’nci maddesi uyarınca, hudut, şümul ve miktarı Cumhurbaşkanı’nca belirlenecek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının bir yıl süreyle Gazze’de görevlendirilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. Bu talebimizin bir an evvel Meclis’te oylanmasını ve mecliste temsil edilen tüm partilerin desteğiyle meclisimizin bu yönde bir karar almasını istiyoruz. (DHA)

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