Erdoğan BAE’de

Körfez turunun son durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı.

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Önce gün Suudi Arabistan dün de Katar’a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı.

Erdoğan ve Al Nahyan’ın, El Vatan Sarayı’ndaki tören alanında yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören kıtasını selamladı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Al Nahyan, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Erdoğan ve Al Nahyan, daha sonra heyetler arası görüşmeye geçti.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik, Zafer Sırakaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ikili ilişkiler, son 2 yılda yeni ticari ve ekonomik işbirlikleriyle ivme kazanmaya devam ediyor.

BAE ve Türkiye arasında özellikle Kovid-19 salgını sonrası ikili ilişkilerin her alanda güçlendirilmesi için yoğun bir diplomasi trafiği başladı.

Diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi için bu süreçte ilk ziyareti gerçekleştiren BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun bin Zayid Al Nahyan oldu.

Al Nahyan, 18 Ağustos 2021’de Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

Uzun bir aradan sonra BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Zayid Al Nahyan da 24 Kasım 2021’de Ankara’ya resmi ziyaret gerçekleştirdi. Buna karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Şubat 2022’de Abu Dabi’de temaslarda bulundu.

BAE lideri Al Nahyan ve Erdoğan, geçen martta ise video konferans aracılığıyla bir zirve gerçekleştirdi.

Bu zirvenin ardından Al Nahyan, 10 Haziran’da “iki ülkenin stratejik ilişkilerini güçlendirme ve ekonomik ortaklıklarını ilerletme” amacıyla İstanbul’a geldi.

İki lider aynı günün akşamında Manchester City ile Inter arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi final maçını izledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 22 Haziran’da Abu Dabi’deki temasları kapsamında Al Nahyan ile bir araya geldi.

Erdoğan ise Al Nahyan’la İstanbul’daki buluşmasından yaklaşık 40 gün sonra bugün Abu Dabi’de temaslarda bulunuyor.

10 MİLYAR DOLARLIK FON

Erdoğan ve Al Nahyan arasında son 2 yılda gerçekleşen karşılıklı ziyaretlere, imzalanan anlaşmalar damga vurdu.

Al Nahyan’ın Kasım 2021’deki ziyaretinde iki ülke arasında 10 anlaşma imzalandı.

Abu Dabi ve Ankara arasında, Kara Paranın Aklanması ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Bağlamında Mali Bilgilerin Değişimine İlişkin Mutabakat Muhtırası, Abu Dabi Liman Şirketi ile Türkiye Varlık Fonu arasında Mutabakat Muhtırası, Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası ile Borsa İstanbul arasında Mutabakat Muhtırası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile BAE Merkez Bankası arasında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı gibi önemli anlaşmalar yapıldı.

Ayrıca, BAE, Kasım 2021’de, Türkiye’ye yatırım için 10 milyar dolarlık fon ayırdığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şubat 2022’deki Abu Dabi ziyaretinde de yeni anlaşmalara imza atıldı. Bu ziyaret sırasında savunma sanayisi, sağlık, iklim değişikliği, sanayi, teknoloji, kültür, tarım, ticaret, ekonomi, kara, deniz taşımacılığı, gençlik, afet yönetimi, meteoroloji, iletişim ve arşiv alanında 13 anlaşma imzalandı.

TİCARİ HACMİ HEDEFİ

BAE ve Türkiye arasındaki petrol dışı ticaret hacminin her geçen yıl katlanarak artmasının temellerini atmak için Abu Dabi’de 3 Mart’ta “Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması” imzalandı.

Ortaklık Anlaşması çerçevesinde BAE’de yaklaşık 25 bin, Türkiye’de ise 100 bin istihdam sağlanması hedefleniyor.

Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, 10 Haziran’da yaptığı açıklamada, 2022’de Türkiye-BAE arasındaki petrol dışı ticaret hacminin yaklaşık 19 milyar dolar olduğunu, iki ülkenin bunu 5 yılda 40 milyar dolara yükseltmek için çabaladığını söylemişti.

Açık kaynaklara göre iki ülke arasındaki petrol dışı ticaret hacmi 2021’de ise 13 milyar dolar civarındaydı.

BAE’nin Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri de dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, “İki ülke arasındaki toplam petrol dışı ticaret, 2021’e göre yüzde 40, 2020’ye göre ise yüzde 112 artarak, 2022’de yaklaşık 19 milyar dolara ulaşırken, Türkiye’yi BAE’nin en büyük 10 ticaret ortağı arasında en hızlı büyüyen ortağı haline getirdi.” ifadelerini kullanmıştı.

DEPREM YARDIMLARI

BAE, 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’ye hızla yardım elini uzatan ülkeler arasında yer aldı.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, 7 Şubat’ta yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle Türkiye’ye 50 milyon dolar nakdi yardım yapılacağını duyurdu.

Devlet Başkanı Al Nahyan’ın annesi Şeyha Fatıma binti Mubarek de depremzedeler için 13 milyon 600 bin dolar yardımda bulundu.

Al Nahyan’nın talimatıyla 7 Şubat’ta başlatılan “Yiğit Süvari 2” operasyonu kapsamında Türkiye’ye 906 ton gıda, tıbbi malzeme ve çadırlardan oluşan 58 yardım uçağı gönderildi.

BAE ulusal hava yolu şirketi Emirates, Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere acil yardım malzemesi ulaştırmak için Dubai’den İstanbul’a hava köprüsü kurdu. Deprem bölgesine 134 kişilik 3 arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Abu Dabi, 13 Şubat’ta Gaziantep’te 4’ü yoğun bakım olmak üzere 54 yatak kapasiteli sahra hastanesi kurduğunu duyurdu. Hatay’da ise 200 yataklı bir mobil hastane inşa edildi.

Erdoğan, BAE Savunma Bakanlığı Müşterek Harekât Komutanlığı bünyesinde yer alan “Yiğit Süvari 2” ekibine, deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları için Türkiye Cumhuriyeti Fedakârlık Madalyası verdi.