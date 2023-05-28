Erdoğan Beştepe’de balkon konuşması yapıyor

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 52,14'le kazanan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de konuşma yapıyor...

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde sandıkların yüzde 99,32’sinin açıldığını ve Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi kazandığını duyurdu.

Seçim sonucunun netleşmesinin ardından ilk konuşmayı İstanbul Kısıklı’da yapan Erdoğan daha sonra Ankara’ya geçti.

Beştepe’de toplanan kalabalığa seslenen Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

*Bu millet sevilmez mi biz severiz, Kandil’dekiler ve onların uzantıları sevmez ama biz severiz.

*Resmi rakam şuanda 320 bin kişi burada. Yollar tıklım tıklım.

“KAZANAN MİLLETİN TA KENDİSİDİR”

*Biz bu yolda gece gündüz demeden yürüdük. İnşallah Türkiye yüzyılını birlikte inşa edeceğiz.

*Seçimin ikinci turu herhangi bir sıkıntı yaşanmadan sonuçlanmıştır. Resmi olamayan sonuçlara göre milletimiz bize 5 yıl daha bu görevi vermiştir. Bize bunu layık gören vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

*Gerek 14 Mayıs’ta gerekse de 28 Mayıs’ta sandığa giden vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu süreçte seçiminin sağlıklı yürümesi için herkesi tebrik ediyorum.

*Seçimin ilk turunda milletimiz TBMM üyelerinin çoğunluğu Cumhur İttifakı’na vermişti. Bu seçimle de görevi vermiştir.

*Kazanan sadece biz değiliz, kazanan Türkiye’dedir, milletimizin ta kendisidir.

*Bugün kimse kaybetmiştir, 85 milyonun tamamı kazanmıştır. Milletimizin bize verdiği sorumluluk sonrası kimseye kızgın değiliz. Artık çekişmeyi bir kenara bırakıp milli hayallerimiz etrafında bütünleşme vaktidir.

KILIÇDAROĞLU’NA ELEŞTİRİ

*Ben hesap uzamanı değilim ama hesap uzmanının hesabında galiba bir yanlışlık var.

2018’de CHP vekil sayısı 146’ydı. Hesap yapıyoruz ya. 2023’te vekil sayısı 169. Gördüğünüz gibi bir artış var. Fakat burada kiralık vekiller var. 40 tane kiralık vekil. Yüzde 1 oy alan partilere ne yaptı, 40 tane kiralık vekil verdi. Sayı nereye düştü? 129’a. 146’dan 129’a hangisi büyük? Herhâlde 129 büyüktür diyemezsiniz.

*Bu milletvekilleri sayısını düşürene herhalde haydi diyemezsiniz. Şimdi Kandil’dekilerle onları arkaya alıp video çekimi diyebilirsiniz ama bu millet yutmuyor. 17 vekil düşmüş durumda.

*Ne diyordu? Eğer Selo’yu dışarı çıkarmak istiyorsanız bana oy verecekseniz diyordu. Benim sevgili milletim ne dedi? Çünkü benim milletim iyi biliyor. Diyarbakır’da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan bu Selo’dur.

*Adaletin egemen olduğu Türkiye’de sen 51 kardeşimizin ölümüne neden olan Selo’yu istediğin gibi dışarı çıkaramazsın. Hele hele bizim iktidarımızda böyle bir şeyin gerçekleşmesi mümkün değildir. Bizim iktidarımızda adalet mümkün esasıdır.

“BUGÜN O GÜNDÜR”

*Rahmetli Menderes’in ‘Yeter söz milletindir’ diyerek yeni bir dönemin kapılarını açtığı 1950’den beri yaşadığımız tüm badirelerin gerisinde hep Türkiye’nin bu gücünün zayıflatılması vardır.

*Darbeler bunun için yapılmıştır, muhtıralar bunun için verilmiş, koalisyonlar bunun için kurulmuş, bunun için yıkılmıştır.

*Sahip olduğumuz muazzam ekonomik potansiyelin hayata geçmesi hep bunun için engellenmiştir. Ülkemizin doğusundaki, güneyindeki, kuzeyindeki, batısındaki güç ve etki alanlarının üzeri hep bunun için örtülmüştür.

*Üzerimize giydirilen ve bize dar gelen deli gömlekleri içinde bunu yıllarca boğanların korkusu bugün müjdesini verdiğimiz Türkiye yüzyılının bir gün geleceğidir. Bugün işte o gündür.

*Bugün rahmetli Menderes’in uğruna canını verdiği demokrasi ve kalkınma hamlelerimizin en üst seviyeye ulaşma günüdür.

*Rahmetli Özal’ın son nefesine kadar peşinde koştuğu büyük Türkiye hayalinin başlama günüdür. Rahmetli Erbakan’dan, rahmetli Türkeş’e mücadelelerin gayesine ulaşma günüdür.

*21 yıldır ülkemize kazandırdığımız eserlerin, milletimize yaptığımız hizmetlerin üzerine Türkiye yüzyılının müjdesini verme günüdür. Bunu sizlerle yaptık.