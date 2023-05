Erdoğan: Bu işi kadınlar bitirecek

Batman'da kadınlara seslenen Erdoğan, "Önümüzdeki 3 günü çok iyi değerlendireceğiz. Bu işi kadınlar bitirecek, kadınlar. Her zaman kale içeriden fethedilir. Kalenin içerisinde hanımlar var. İşi siz bitireceksiniz" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Batmanda Valilik önünde düzenlenen mitingde vatandaşlarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de eşlik etti.

Mitingde konuşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

*Batmana sadece seçim mitingi için gelmedik. Sizlerle bir vicdan muhasebesi yapalım dedik. Batmanlı kardeşlerimizi ahdimizi, kavlimizi yenileyelim dedik. Çünkü biz Batmanlıyla hem yol arkadaşıyız hem de Kalu Beladan beri kardeşiz.

*Batmana daha 25 yaşında bir gençken, o zamanki partimin gençlik kolları başkanı iken geldim. Kadınların meydana nasıl heyecan dolu olduğunu gördüm. Batmanın kadınları evvelallah birilerini sandığa gömer.

*Kimse bizim gönüllerimizin arasına duvarlar öremez. Ne gece yarısı Türk- Alevi videosu yayınlayan fitne tüccarları, ne sokaklarımızı karıştırmaya çalışan kirli ellerin oyunları, ne milli iradeye parmak sallayan batılı dergilerin kapakları, ne Kandildeki terör baronlarının alçak tehditleri, ne de azgın azınlığın giderek artan nobranlıkları, bunların hiçbiri bizi yıldıramaz, sindiremez, kardeşliğimizi bozamaz, bölemez, ayıramaz.

*Biz bunun için 21 yıldır Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız diyoruz. Çanakkale şehitliklerinde yatanlar bizim atalarımızdır, Cumhuriyeti bir umut olarak kuranlar, yeşertenler bizim dedelerimizdir. Tek parti CHP’si döneminde zulmedilenler, hakları ve hukukları yok sayılanlar da yine bizim büyüklerimizdi.

*Acısıyla, tatlısıyla, yanlışıyla doğrusuyla eksiği, fazlasıyla biz sizinle beraber yazdık. Bu vatanı beraber özgürleştirdik. 14 Mayıs 1950’de bu ülkeyi tek parti faşizminden beraber kurtardık. 27 Mayısta, 12 Eylülde, 28 Şubatta beraber acı çektik.

*3 Kasım 2022de Anadolu ihtilalini beraber gerçekleştirdik. Bölücü terör örgütünü açtığı çukurlara, sizlerle beraber gömdük. 15 Temmuz’da FETÖ’cü hainlerin saldırılarını beraber püskürttük.

*Birilerinin tankların arasında sıvışıp gittiği o karanlık gecede, ölüm kusan silahlara göğsümüzü beraber siper ettik. Milli iradenin teminatı olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini ülkemize beraber kazandırdık diye konuştu.

“SELOYU ÇIKARTAMAZLAR”

*Türkiye’yi son 21 yılda başarıdan başarıya zaferden zafere beraber koşturduk. Ülkemize tarihin en büyük kalkınma hamlelerini beraber yaşattık. İnşallah Türkiye Yüzyılının harcını da elbirliği ile beraber karacağız. Evlatlarımıza üzerinde özgürce yaşayabilecekleri Türkiye’yi beraber emanet edeceğiz.

*Terör belasından kurtardığımız ülkemizde huzur güven atmosferini yine beraber güçlendireceğiz. Bunun için 14 Mayıs çok önemli. 14 Mayısta sadece adaylar, sadece ittifaklar arasında bir tercihte bulunmayacağız. 14 Mayısta aynı zamanda Cumhuriyetimizin yeni asrının nasıl olacağına da karar vereceğiz.

*Tercihimizi ya her türlü riski göze alarak Kürt kardeşlerimin haklarını teslim edenlerden yana yapacağız, ya da elinde Kürt kardeşlerimizin kanı olan, geçmişi Kürt düşmanlığıyla dolu CHP zihniyetinden yana kullanacağız. Şu anda bir Selo var, Selo. Bu Selo, Diyarbakırda 51 Kürt kardeşimizin kanına giren değil mi?

*Şimdi Bay Bay Kemal, Selo’yu çıkartacağım diyor. Yanındakiler ne diyor? Çıkartacağım diyor. Benim milletim Erdoğan kardeşine Yürü, arkandayız dediği müddetçe çıkaramazlar. Cumhur İttifakı iktidar olduğu sürece çıkartamazlar. 14 Mayısta ya AK Parti ve Cumhur İttifakının kardeşlik siyasetini, birlik ve dirlik siyasetini tercih edeceğiz ya da kendi aralarında bile anlaşamayan yedili koalisyonun kavga siyasetine oyumuzu vereceğiz.

*Pazar günü ya kendi kaynaklarıyla büyüyen tam bağımsız bir Türkiye diyeceğiz ya da Londra tefecilerinden emir alan bir Türkiye’de yaşayacağız. Londra tefecilerinden 300 milyar dolar alacakmış. İnanıyor musunuz? Adam yalancı. Yanındakiler de öyle. Akşam yalan, sabah yalan. Batmanın tercihinin şahsımızdan ve Türkiye Yüzyılından yana olacağından ben yürekten inanıyorum.

*Sana söz diyerek yalancı bahar vadedenlerin aslında zemheriden bahsettiğini çok iyi biliyorsunuz. 1980lerin, 90ların istikrarsız Türkiye’si ve 2023ün huzur iklimi arasında farkı Batman çok iyi biliyor.

*Batman, ömrü 3-5 ay süren koalisyonların bu ülkeye neler kaybettiğini, nasıl ağır faturalar ödettiğini çok iyi biliyor. Batman, tüm bunları çok iyi bildiği için de CHP ve onun ruh ikizi HDD’nin yanında değil, bizim yanımızda Allah’ın izniyle yer alır.

“BAY BAY KEMAL, ANCAK FETÖ HAİNLERİNE BAHAR GETİRİR”

*Kılıçdaroğlu, ancak hapisten çıkma hayali kuran bebek katillerine, Gezi olaylarının organizatörlerine, 6- 8 Ekim olaylarının faillerine bahar getirir. Bay Bay Kemal, sadece 15 Temmuz gecesi milletimizin tepesine bomba yağdıran FETÖ hainlerine bahar getirir. Bay Bay Kemalin getireceği yalancı bahar, bu millet için kara kış demektir.

*14 Mayısta durmak yok, yola devam diyor muyuz? 14 Mayısta Türkiye Yüzyılı için hemen şimdi diyor muyuz? O güzel Batman türküsünde, Bir ceket isterem kolu dar ola, bir çubuğu yeşil bir al olan, kadir Mevlam senden bir yar isterem ölene dek o yar bana yar ola diyor. Bu kardeşiniz de son nefesine kadar Batmanın yaridir, sevdalısıdır, aşığıdır. Erdoğanın verdiği mücadelenin en yakın şahidisin.

*Hak ve özgürlükler yolunda attığımız adımların nasıl engellendiği sizler yakından biliyorsunuz. 21 yıl boyunca önümüze hangi tuzakların kurulduğunu, darbeden ihanete nelerle karşılaştığımızı, çalışma arkadaşlarımız üzerinden, kimlerin üzerimize geldiğini sizler çok iyi hatırlıyorsunuz.

*Elbette kuluz, eksiklerimiz olmuştur. Elbette yapmak isteyip de yapamadıklarımız da olmuştur. Kürt kardeşlerimizle 85 milyon için sergilediğimiz gayreti herhalde kimse inkar etmez. Analar ağlamasın diye gerçekten çok ciddi çabalar harcadık. Bu süreçte daha önce hayal dahi edilemeyecek, telaffuzuna dahi teşebbüs edilemeyecek nice reformu hayata geçirdik.

*Demokrasimizin standartlarını yükselttik. Başörtüsünden dolayı kız çocuklarının okuyamadığı, imam hatiplerin ve meslek liselerinin kapısına kilit vurulduğu yasakçı zihniyete biz son verdik. Vatandaşına tepeden bakan, düşman gören ceberut devlet anlayışını sizlerin desteğiyle biz değiştirdik.

*Her kesimden insanına hizmetkar olmaya çalışan kerim devlet uygulamalarını beraber tesis ettik. İnsanımızın inancına, diline, kültürüne değer vermeyen inkar politikalarını biz rafa kaldırdık.

“KAZANIMLARDAN ARTIK GERİ DÖNÜŞ OLMAYACAKTIR”

*TRT Kürdiden Kürtçe yayınların özgürce yapılabilmesine, seçmeli Kürtçe derslerine, üniversitelerde Kürt dili bölümlerinin açılmasına kadar, bizden önce konuşulması dahi mümkün olmayan nice adımı cesaretle biz attık biz. Sadece hak ve hürriyetler konusunda değil, aynı zamanda ticarette, sağlıkta, eğitimde, istihdamda her alanda şehirlerimizi çok farklı noktalara taşırken karşımızda hep Bay Bay Kemal ve CHP zihniyetini bulduk.

*Bizi engellemek için her türlü yolu denediler, her yol başvurdular ama biz onlara rağmen Batman ile birlikte adaleti, refahı ve güvenliği tesis ettik. Batmanlı kardeşlerim ekmeğini kazanmak için gurbete gitmek zorunda kalmıyor.

*Batmanlı sanayiciler terör tehdidi olmadan kendi ana ocaklarına yatırım yapabiliyor, çiftçilerimiz toprağını ekiyor, mahsulünü topluyor. Uzun yıllar teröristlerin cirit attığı bölgelerde artık kınalı kuzuların sesleri, çobanlarımızın yüreğinden kopan dengbejlere karışıyor.

*Nereden nereye. Tarihi ve doğal güzelliklerini görmek için ülkemizle birlikte, dünyanın dört bir yanından Batmana gelebiliyor. Aynı durum diğer tüm illerimiz için de geçerlidir. Diyarbakırdan Şırnaka, Mardinden Hakkariye kadar huzur ve güven ortamı hakim olmuştur. Yıllardır terörle, yokluk ve yoksullukla anılan bölgelerimize hakiki baharı hamdolsun biz getirdik.

*Bu kazanımlardan artık geri dönüş olmayacaktır. Her kim terör örgütlerinin tehdidi altındaki eski Türkiye’yi horlatmaya çalışırsa bizi bulacaktır. Her kim gariban Kürt kardeşlerimin eline silah verip insanımız, polisimize askerimize kurşun sıktırmaya kalkarsa karşısında bizi bulacaktır. Her kim emperyalist güçler adına milletimizin huzuruna kastederse karşısında bizi bulacaktır.

“DİYARBAKIR ANALARI ARTIK AĞLAMAYACAK”

*Rabbim ömür, milletimiz de yetki verdikçe bu ülkede analar bir daha ağlamayacak. Diyarbakır anaları artık ağlamayacak. Ama bunu beraber yapacağız. Şu Bay Bay Kemal, Diyarbakır analarını bir kere olsun ziyaret etmedi. Evlerden bir daha asla ağıtlar yükselmeyecek, çocuklarımızı dağa zorla kaçıramayacak. Geceyle beraber şehirlerimize terörün karanlığı çökmeyecek.

*Benim Kürt kardeşimi kimse tehdit edemeyecek. Silah zoruyla iradesine kimse ipotek koyamayacak. Türkiye için çok daha özgür, huzurlu ve güvenli bir yer olarak parmakla gösterilecek.

*Şimdi Gabar’da bulduğumuz 100 bin varil üretim kapasiteli petrol rezervini işte bu dönemin bir işareti olarak görüyorum. Karadeniz gazını milletimizin emrine verdiğimiz gibi, Gabar petrolünü de en kısa sürede ülkemiz ekonomisine kazandıracağız. Ülkemizin diğer bölgelerinde yakaladığımız başarıları da yeni dönemin bir müjdesi olarak değerlendiriyoruz.

BATMAN’A SON 21 YILDA 51 MİLYAR TLYİ AŞKIN YATIRIM

*Bu HDP ne yaptı? Bir yatırımı var mı? CHP’nin var mı? Onlarda bol laf ve terör var. Eğitimde 4 bin 650 derslik inşa ettik. Batmanda üniversiteyi kim kurdu? Biz kurduk. Gençlik ve sporda 2 bin 554 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binalarını açtık.

*Biri stadyum olmak üzere 369 spor tesis yaptık. İhtiyaç sahiplerine 6,5 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta 795 yataklı 8 hastane dahil, 41 tesisin yapımını tamamlayıp hizmete açtık. Biz yaptık. Kanuni ne diyor? Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.

*Biz yaparız. 500 yataklı Batman Devlet Hastanemizle birlikte 3 sağlık tesisinin yapımı da devam ediyor. TOKİ vasıtasıyla 6 bin 400 konut yaptık. Şimdi de İlk Evimle 1850 konut yapacak, İlk Arsamla 9 bin altyapısı hazır arsa vereceğiz. Şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 4 bin bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik.

*Batmanda 3 millet bahçesinde stadın yerine yaptığımızı bitirdik. Diğerleriyle ilgili çalışmalar sürüyor. Ulaştırmada göreve geldiğimizde neydi biliyor musunuz? 13 kilometre. Bölünmüş yol uzunluğunu 163 kilometreye çıkardık.

*Batman-Hasankeyf yoluyla, Batman Organize Sanayi Bölgesini önümüzdeki yıl Kozluk-Van güzergahını ise sonraki yıl tamamlıyoruz. Batman Havalimanının halini bilirsiniz değil mi? Orada şöyle tenteler vardı. O tentenelerin olduğu yerin altına girerdik, orada uçak beklerdik. Şimdi pistiyle, terminal binasıyla Türkiye’nin en modern terminal binasına Batman sahip…

*Kendi sınıfında Türkiye’nin en büyük barajı olan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santralini şehrimizi biz kazandırdık. Orası teröristlerin geçit yeriydi. Artık teröristler oradan geçemez oldu. Yaklaşık 300 bin dekar araziye hizmet veren ve yıllık 483 milyon kilovatsaat enerji üretimi olan Batman Barajını hizmete aldık. Batmana 2 içme suyu tesisi, 5 sulama tesisi, bir arazi toplulaştırma, 23 taşkın koruma tesis ve 2 hidroelektrik santrali inşa ettik.

*Batmanlı çiftçilerimize 1 milyar TL tutarında tarımsal destek verdik. Enerjide Batmana Beşiri’ye ve Kozluk’a doğal gaz arzını sağladık. Önümüzdeki dönemde Gercüş, Hasankeyf ve Sason’a doğal gaz arzı sağlamayı planladık. Sizlerin desteğini aldıktan sonra inşallah bunlara yenilerini de ekleyeceğiz. Terörün tekrar azmaması, bölgemizdeki baharın tekrar kışa dönmemesi, yatırımların artarak sürmesi için 14 Mayıs çok önemli. Şunu lütfen unutmayın. Siyasi istikrar sadece demokrasinin değil, kalkınmanın da teminatıdır. Türkiye güçlenirse benim Kürt kardeşlerim de güçlenir.

*Sizlerden 14 Mayıs’ta iradenize ve geleceğinize sahip çıkmanızı istiyorum. Sandığa gidecek ve son 21 yıldır olduğu gibi tercihimizi yine ehil, dürüst ve samimi kadrolarından yana kullanacağız. Kılıçdaroğlu ve ortaklarının yalanlarına asla prim vermeyeceğiz. Sırf iktidara gelmek için FETÖ’cüler, Kandildeki terör baronlarına, batılı emperyalist güçlere selam çakanlara meydanı terk etmeyeceğiz, soğukkanlı olacağız, metanetle hareket edeceğiz.

*Kaybedeceklerini anlayanların tahriklerine asla kapılmayacağız. Hepsinden önemlisi çok çalışacağız. Önümüzdeki 3 günü çok iyi değerlendireceğiz. Bu işi kadınlar bitirecek, kadınlar. Her zaman kale içeriden fethedilir. Kalenin içerisinde hanımlar var. İşi siz bitireceksiniz.

*Koalisyon masasının gerçek yüzünü eşe, dosta, akrabaya tek tek anlatacağız. Böylece 14 Mayısı demokrasimiz için yeni bir bayrama dönüştüreceğiz. Ben Batmana güveniyorum. Batmandan güzel ve müjdeli haberler bekliyorum. (DHA)