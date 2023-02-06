Erdoğan deprem sonrası CHP’li belediyeleri aramadı

Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Hatay, Osmaniye, Adana ve çevresinde yıkıma yol açan depremin ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, depremden etkilenen illerin vali ve belediye başkanlarıyla görüşürken, CHP’li bazı belediye başkanlarını aramadı.

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Mehmet SERBES Deniz AYHAN

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem zamanı bile ayrımcılık yaparak, depremde zarar gören illerden CHP’li başkanları aramadı.

Türkiye’nin Güneydoğu, Doğu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgeleri, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremle sallandı. Deprem nedeniyle birçok ilde çok sayıda bina çöktü.

Depremde göçük altında kalanları arama çalışmaları devam ederken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu süreçte bile ayrımcılık yapması şaşkınlık yarattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin hissedildiği ve can kaybı haberlerinin geldiği Adana, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa illerinden bilgi almak için görüşmeler yaptı.

Depremden zarar gören illerdeki AKP'li belediye başkanlarını ve valileri arayan Erdoğan, Hatay'ın CHP'li Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Adana'nın CHP'li Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı aramadı. Cumhurbaşkanlığı resmi hesabından yapılan paylaşımda da bu iki il yer almadı.

“BELKİ ARAYABİLİR”

Paylaşımda “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidini Beyazgül ile de telefonda görüştü” denildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada Erdoğan’ın kendisini aramadığını doğruladı, “Belki arayabilir. Ama şu ana kadar arayan olmadı. Adana’da yıkılan 16 binamız yıkıldı. Arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Biz bu işlerde tecrübeliyiz. Alet, edevat, vinç, AFAD, arama kurtarma ekiplerimiz, benim kurduğum AKUT can sipahine çalışıyorlar. Herkes bir canın bile kurtulmasının ne kadar önemli olduğunun bilincinde” dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI HESABINDA YOK

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi Twitter hesabındaki açıklama şöyle oldu:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Adıyaman, Osmaniye ve Şanlıurfa valileri ile telefonda görüşerek deprem sonrası durum ve arama kurtarma faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile de telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmelerde, depremden etkilenen bölgelerdeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ile de depremin hemen ardından telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.”

CUMHURBAŞKANLIĞI YENİ TWEET ATTI

Haberimiz yayına girdikten sonra Cumhurbaşkanlığı Twitter hesabından şu paylaşım yapıldı:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve Kilis Valisi Recep Soytürk ile Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.”

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