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Erdoğan, Ercan Havalimanı’na inişi kokpitten izledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni terminal ve pisti açılan Ercan Havalimanı'na inişi, "TC-TRK" uçağının kokpitinden izledi.

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Erdoğan, Ercan Havalimanı’na inişi kokpitten izledi

Körfez turunun son durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri’nden bu sabah KKTC’ye hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak “TC-TRK”, yenilenen Ercan Havalimanı’na ilk inişi yaptı.

PİSTİN UZUNLUĞUNU SORDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan da iniş anında kokpitte pilotlara eşlik etti. Erdoğan, iniş sırasında pilotlardan pist uzunluğuna ilişkin bilgi aldı.

Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan uçak, Ercan Havalimanı’nda su takıyla karşılandı. Erdoğan’ın uçağın inişini kokpitten izlediği görüntüler, Cumhurbaşkanlığınca paylaşıldı.

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