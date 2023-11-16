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Erdoğan Gazze’den getirilen hastaları ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Gazze'den getirilen hastaları ziyaret etti.

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Erdoğan Gazze’den getirilen hastaları ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze’den Türkiye’ye getirilen ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan kanser hastalarını ziyaret etti.

Hastaların tedavi gördüğü Onkoloji Hastanesi’ne gelen Erdoğan’a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ercan Yeni ile doktorlar eşlik etti.

Hastaları tek tek ziyaret ederek “geçmiş olsun” dileklerini ileten Erdoğan, sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı. (AA)

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