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Erdoğan ‘kalkanı severim’ demişti, vatandaşın tepkisi gündem oldu…

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün birg gazetecinin “En çok hangi balığı seversiniz?” sorusuna “Şimdi bir şey söyleyeceğim, kızacaksın. Hamsi!” yanıtını verdi. Gülüşmelerinden ardından Erdoğan, “Kalkanı severim” dedi. Erdoğan'ın balık tercihini SÖZCÜ TV vatandaşa sordu...

Yayınlanma: 11:44 - 02 Eylül 2023 Güncellenme:
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Erdoğan'dan gazeteciye: Şimdi bir şey söyleyeceğim, kızacaksınİlginizi ÇekebilirErdoğan'dan gazeteciye: Şimdi bir şey söyleyeceğim, kızacaksın
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