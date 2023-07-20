Abone Ol

Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’ın, Lefkoşa’da bir araya geldi.

Baş başa görüşmesi sonrasında iki lider, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlarına Konsolosluk Hizmeti Sunulması Hakkında Anlaşma ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Düzensiz Göçle Mücadele Merkezi Tesisi Sürecinde Türkiye Cumhuriyeti'nce Verilecek Desteğe İlişkin Mutabakat Zaptı’nı imzaladı. (AA)

Erdoğan Esad'a zeytin dalı uzatırken, Suriye'den çok sert açıklamaİlginizi ÇekebilirErdoğan Esad'a zeytin dalı uzatırken, Suriye'den çok sert açıklamaErdoğan TOGG, Katar Emiri top hediye ettiİlginizi ÇekebilirErdoğan TOGG, Katar Emiri top hediye etti

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam