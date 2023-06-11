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Erdoğan, KKTC ve Azerbaycan’ı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretlerini, 12-13 Haziran'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Azerbaycan'a yapacak.

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Erdoğan, KKTC ve Azerbaycan’ı ziyaret edecek

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan’ın KKTC ziyaretinde ikili münasebetlere dair tüm kulvarlarda atılacak adımlar hakkında fikir teatisinde bulunulacak, Ada’da yaşanan gelişmeler bölgesel ve küresel boyutlarıyla ayrıntılı şekilde ele alınacak.

Azerbaycan ziyareti kapsamında gerçekleşecek temaslarda ise Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde yeni dönemde ilerleme sağlanacak diğer işbirliği imkanlarına ilaveten, güncel uluslararası ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. (AA)

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