Erdoğan, Sivas Katliamı hükümlüsünü affetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 Temmuz 1993’te 33 kişinin yakılarak katledilmesine ilişkin Sivas Katliamı davasında idama mahkum edilen ve cezası ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrilen Hayrettin Gül'ü affetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, ‘Sivas Madımak Katliamı Davası’ hükümlülerinden Hayrettin Gül’ün kalan cezası ‘Sürekli Hastalık’ sebebiyle kaldırıldı.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre; Sivas Madımak Katliamı Davası’nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan 75 yaşındaki Hayrettin Gül’ün kalan cezası, Adli Tıp Kurumu 3’üncü Adli Tıp İhtisas Kurulu’nun raporu ile ‘Sürekli Hastalık’ hali kapsamında bulunduğu sebebiyle kaldırıldı.
Söz konusu karar; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104’üncü maddesinin 16’ncı fıkrası gereğince uygulandı. (DHA)