Yine gaza geldi: Bunların görevi Karadeniz gazını kapatmak

Seçimlere 9 gün kala provokatif söylemlerde bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Millet İttifakı için "Bunlara verilen görev Karadeniz gazını kapatmak, Gabar petrolüne beton dökmek, TOGG’u kapatmak" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen salı günü Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun gövde gösterisi yaptığı Van’da miting düzenledi. Millet İttifakı’nın mitingine göre daha az bir kalabalığa hitap eden Erdoğan, yine sert söylemlerde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu’nu hedef alan Erdoğan, şunları söyledi:

“İSTANBUL’U İSTANBUL BEN YAPTIM”

– İstanbul’a uğradığı yok, bol bol Bodrum’a gidiyor. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı CHP’den almıştım. İstanbul çöp, çukur, çamurdu. İstanbul’u İstanbul ben yaptım. Teslim aldıkları projeleri sürdüremediler.

– Bu millete hizmet etmek nasip meselesidir. Bunlar nasipsiz, bunlar tembel. Önlerine 5 keçi katsanız akşamına kaybedip gelirler. Ülkenin başına gelseler, işçi emekli ay sonunda maaşını alıp alamayacağını bilemeyecek. Yeni bir şey yapamayacakları gibi kendilerine bıraktıklarımıza da sahip çıkamayacaklar.

– Bunlara verilen görev de bu Karadeniz gazını kapatmak, Gabar petrolüne beton dökmek, TOGG’u kapatmak.

– Ülkemizi eski yokluk günlerine döndürmek isteyenlere bu meydanı bırakmayacağız. LGBT ile evlatlarımızın geleceğine göz dikenlere müsaade etmeyeceğiz. Benim Vanlı kardeşimden LGBT’ci olur mu? Bizde aile kutsaldır.

CHP MİTİNG YAPABİLİR MİYDİ?

– Bunlar sadece vahşet kusuyor. 14 Mayıs’ta bunların hesabını sormaya var mıyız? Her türlü suçu işleyenler şimdi CHP’ye şimdi payanda oldular. CHP gelip de burada miting yapabilir miydi, kiminle yaptılar? Şimdi bu hesabı sormak lazım. Dişe diş kana kan diyerek ifade edenlerin derdi Van olabilir mi? Vanlının huzuru olabilir mi? Bu ülkenin başına bir CHP’li getirmek için sizin karşınıza geldiklerinde, onlara bunun hesabını sormayacak mısınız?

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