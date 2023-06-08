Erdoğan’a şiir yazdı koltuğu kaptı

ASELSAN Başkanı Haluk Görgün, Erdoğan’a övgüler dizdiği bir şiir kaleme aldı ve Savunma Sanayi Başkanlığı’na atandı.

Veli TOPRAK

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ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı görevindeyken Savunma Sanayi Başkanlığı'na atanan Haluk Görgün'ün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler dizen şiir yazdığı ortaya çıktı. Görgün, 28 Mayıs 2023'te Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tur sonuçları açıklandıktan sonra sosyal medya hesabından paylaştı. Görgün'ün kaleme aldığı şiir şöyle:

‘HİKAYESİ BİR DERS'

“Bir adam ki uykuya hasret / Bir adam ki vatana sevdalı / Bir adam ki millete aşık / Bir adam ki dünyaya bedel / Bir adam ki gençlere ilham / Bir adam ki mazlumlara umut / Bir adam ki bir üzülür milyonlar üzülür / Bir adam ki bir sevinir milyonlar sevinir.”

Haluk Görgün, şiirinin sonuna ise “Öyle bir adamın hikayesi ki anlatan için bir ders, anlayabilen için binbir ders içerir. Hikayen hikayemiz olsun büyük lider” yorumunu yaptı. Görgün, 2017'de ilk kez yönetim kurulu üyesi olduğu ASELSAN'da 2018'de Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildi. Bu görevi 5 yıl yürüten Haluk Görgün artık Savunma Sanayi Başkanlığı'na koltuğunda oturacak.