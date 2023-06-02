Erdoğan’a tepki! Kılıçdaroğlu ayağa kalkmadı

TBMM'de yeni dönem başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genel Kurul'a girişi sırasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayağa kalkmadığı görüldü. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise Erdoğan'ı ayakta karşıladı.

Sozcu.com.tr

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28 Mayıs seçimleri sonrası, 14 Mayıs’taki milletvekili genel seçimine ilişkin kesin sonuçların ilan edilmesinin ardından TBMM Genel Kurulu toplandı. Toplantıyı “en yaşlı üye” sıfatıyla MHP lideri Devlet Bahçeli yönetti.

Üçüncü kez cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan milletvekillerinin yemin etme törenine katıldı. Erdoğan’ı Meclis’te, geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli ve Meclis Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu karşıladı.

BABACAN AYAKTA KARŞILADI

Erdoğan, yemin törenini takip etmek için Genel Kurul’a geçerek kendisine ayrılan locaya yöneldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın locaya girişinde ayağa kalkmadı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise Erdoğan’ı ayakta karşıladı.

İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından yemin törenine geçilmeden önce selamlama konuşması yapan Geçici TBMM Başkanı Bahçeli, “Egemenliğin yegane sahibi, aynı zamanda mensubiyetinden iftihar ettiğimiz büyük Türk milletine şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Gazi Meclisin yeni döneminin hayırlı olmasını dileyerek muazzez gelişmelere kapı aralamasını temenni eden Bahçeli, “İlk turu 14 Mayıs, ikinci turu ise 28 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi’nde 13. Cumhurbaşkanı’mız olarak seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı da Meclis namına gönülden kutluyor, üstün başarılar diliyorum.” diye konuştu.

Mecliste ilk yemini eden Geçici Meclis Başkanı, MHP Osmaniye Milletvekili Bahçeli oldu. Bahçeli, Başkanlık Divanı kürsüsündeki yerinden ayağa kalkarak yemin metnini okudu.

Daha sonra AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, törende ilk olarak ant içti. Ardından kürsüye tekerlekli sandalye ile gelen AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları yemin etti.

10 SAAT SÜRECEK

Eski TBMM Başkanları Mustafa Şentop ve en yaşlı Geçici Meclis Başkanvekili sıfatıyla Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, Devlet Erkanı Locası’nda yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yan yana oturdu.

Eski Meclis Başkanları Mehmet Ali Şahin, Bülent Arınç ve Hikmet Çetin de töreni kendilerine ayrılan locadan takip etti. Meclisteki yemin töreninin yaklaşık 10 saat sürmesi bekleniyor.