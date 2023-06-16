Erdoğan’dan İmamoğlu’na ‘fetret devri’ eleştirisi

Vaniköy Camii'nin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.

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İstanbul Üsküdar’daki Vaniköy Camii üç yıl önce çıkan yangında büyük hasar gördü ve restorasyon sonrası yeniden ibadete açıldı.

Açılış programına katılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, isim vermeden, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef aldı. Erdoğan, şunları söyledi:

– Bizden önce on yıllar boyunca ihmal edilen İstanbul, 1994 yılından itibaren mahalli idareler boyutuyla da altın yıllarını yaşamıştı ancak İstanbul’u birkaç senedir, yerel hizmetler noktasında tekrar bir fetret devrine girdiğine üzülerek şahit oluyoruz.

– Önümüzdeki 9 ay süresinde hep birlikte çalışarak inşallah İstanbul’u içinde sürüklendiği bu fetret devrinden hep beraber çıkartacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.

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