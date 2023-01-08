Erdoğan’dan “Z kuşağı” açıklaması

Üniversiteli gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son dönemde birileri kuşakları harflerle etiketleyerek bizimle arasını açmaya çalışıyor. Sokak röportajları, medya üzerinden kendi akıllarınca operasyon çekiyorlar" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ÜNİAK FEST Programında 81 ilden gelen üniversiteli gençlerle buluştu. Etkinlikte konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

– Gençler, gözümüzün nuru gençler, geleceğimizin teminatı sevgili gençler, salonumuzda bulunan sizlerle birlikte ülkemizin dört bir yanında gönlü bizle olan tüm gençlerimizi en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.

– Biz bu gençlikle gurur duyuyoruz. Çünkü üstümüze dökülen güneşiyle bulutları dağıtacak maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşı gençliktir. Çünkü bu karşımdaki gençlik istiklal Marşımızda tarif eden gençliktir. Bu gençlik kalbindeki iman, yüreğindeki cesaret ve Allah vergisi zekasıyla enginlere sığmayan gençliktir.

– Türkiye ve geleceğimizi görmek isteyenler başka yere değil gelsin şu AK gençliğe baksın. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını anlamak isteyen gelsin şu AK gençliğe baksın. Rabbime bana böyle bir gençlikle yol yürüme imkanı verdiği için hamd ediyorum. Rabbime önceki nesillerden devraldığım dava ve mücadele bayrağını böyle bir gençliğe bırakma fırsatı verdiği için hamd ediyorum.

ÇAMUR ATMAYA KALKTILAR

– Sevgili gençler, ilk gençlik yıllarından itibaren tüm ömrünü davasına, ülkesine hizmete adamış bir büyüğünüz olarak bugün burada sizlerle birlikteyim. Biz de yaşımız kaç olursa olsun gençlik yıllarımızın heyecanı azmi ve kararlılığıyla ülkemize hizmet ettik, ediyoruz. Son dönemde birileri kuşakları harflerle etiketleyerek bizimle arasını açmaya çalışıyor. Sokak röportajları, medya üzerinden kendi akıllarınca operasyon çekiyorlar. İşte gençler burada.

– Sadece son 2 yılda gençlerimizle 34 ayrı programda bir araya geldik. Birileri sosyal medya mecralarında kendini gaza getirirken biz gençlerimizle yüz yüze, diz dize, el ele Türkiye yüzyılına yürüyoruz. Tabii bu manzarayı görünce önce çamur atmaya kalktılar, taklit etmeye çalıştılar o da olmadı.