Erdoğan’ın izlettiği montajlı videoya mahkemeden erişim engeli

Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sık sık kullandığı montajlı videoya erişim engeli kararı verdi.

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Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yer aldığı montajlı videoya erişim engeli kararı verdi. Videoda, “Haydi” başlıklı reklam filmine PKK terör örgütü elebaşılarından Murat Karayılan'ın görüntüleri montajlanmıştı. Erdoğan, TRT Haber canlı yayınında, montajlı video için “Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle videosu var. Ama montaj ama şu ama bu” yorumunu yapmıştı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, 23 Mayıs 2023'te, bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı ve Kılıçdaroğlu'nu hedef alan videoya erişimin engellenmesi için mahkemeye başvurdu. Söz konusu Twitter hesabının trol hesap olduğunun belirtildiği dilekçede şu ifadeler yer aldı: şöyle:

“MÜVEKKİL KİŞİLİK DEĞERİNİN ZEDELENDİĞİ”

* Trol hesap olduğu sabit bulunan Twitter sosyal medya kullanıcısı tarafından tümüyle montajlanmış ve sahte içerikleri paylaşılarak müvekkil hakkında kamuoyunda olumsuz algı yaratılmaya çalışılarak, müvekkilin kişilik değeri zedelenmiştir.

“KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI MAHİYETİNDE…”

Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin 23 Mayıs 2023 tarihli kararıyla avukat Celal Çelik'in talebini kabul etti. Mahkeme kararında şu değerlendirmeler yapıldı:

* Kişilik hakları kişinin hür ve bağımsız varlığının önemli bir parçası olup; kişinin yaşadığı toplumda, ilişki kurduğu çevrede şerefi ve saygınlığını sarsacak, onu küçük düşürecek, yanlış tanıtacak, zora sokacak, düşmanca bir ortama itecek her türlü davranış kişilik haklarına saldırıdır.

* Talebe konu dilekçe ve ekinde sunulan ekran görüntüleri üzerinde yapılan inceleme ve değerlendirmede; erişim engeli istenilen yukarıda belirtilen URL adreslerindeki söz konusu paylaşımın talep edenin kişilik haklarına saldırı mahiyetinde olduğu değerlendirilmekle (…) talebin kabulüne dair hüküm kurulmuştur.

Mahkeme erişimin engellenmesi kararının Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne gönderilmesini kararlaştırdı. Mahkeme kararının ardından söz konusu paylaşıma erişimin kaldırıldığı görüldü. (ANKA)

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