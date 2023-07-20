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Erdoğan’ın sözlerini hatırlatan Babacan: Anlamadı, anlamıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun politika faizini yüzde 15’den yüzde 17,5’e yükseltmesinin ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimden önceki sözlerini hatırlatarak “Seçimden önce ‘faiz yükselemez, faiz devamlı düşecektir’ diyor, seçimden sonra iki kez faiz artırıyor” ifadelerini kullandı.

Yayınlanma: 17:40 - 20 Temmuz 2023 Güncellenme:
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun politika faizini yüzde 15'den yüzde 17,5'e yükseltmesinin ardından, sosyal medya hesabında paylaştığı videoyla Erdoğan'ın 21 Nisan 2023'te yaptığı bir konuşmadaki “Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez. Faiz devamlı düşecektir” sözlerini hatırlattı.

“ANLAMADI, ANLAMIYOR”

Babacan, “Anlamadı, anlamıyor. Seçimden önce ‘faiz yükselemez, faiz devamlı düşecektir' diyor, seçimden sonra iki kez faiz artırıyor. Erdoğan Merkez Bankası'ndan elini çekmedikçe, Merkez Bankası tam bağımsız çalışmadıkça enflasyon düş-me-ye-cek” dedi.

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