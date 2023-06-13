Abone Ol

Erkan Baş, Can Atalay’ı Silivri’de ziyaret etti

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Hatay Milletvekili seçilmesine rağmen Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Can Atalay’ı ziyaret etti. TİP’ten yapılan açıklamada, “Vekilimizin ve halkımızın karşı karşıya kaldığı adaletsizliğe ilişkin olarak partimizin atacağı adımlar hakkında Atalay’ı bilgilendirdik” denildi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Erkan Baş, Can Atalay’ı Silivri’de ziyaret etti

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, TİP'in atacağı adımlar hakkında Atalay'ı bilgilendirdi.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Vekilimizin ve halkımızın karşı karşıya kaldığı adaletsizliğe ilişkin olarak partimizin atacağı adımlar hakkında Atalay'ı bilgilendirdik. Kendisinin umut ve dayanışma mesajlarını halkımızla paylaşıyoruz” ifadeleri yer aldı.

Hatay ve İstanbul Baro Başkanlarından Can Atalay açıklamasıİlginizi ÇekebilirHatay ve İstanbul Baro Başkanlarından Can Atalay açıklamasıİstanbul Barosu'ndan Can Atalay açıklamasıİlginizi Çekebilirİstanbul Barosu'ndan Can Atalay açıklaması

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Erkan Baş Hatay sosyal medya Türkiye
X Reklam