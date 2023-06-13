Erkan Baş, Can Atalay’ı Silivri’de ziyaret etti
TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Hatay Milletvekili seçilmesine rağmen Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Can Atalay’ı ziyaret etti. TİP’ten yapılan açıklamada, “Vekilimizin ve halkımızın karşı karşıya kaldığı adaletsizliğe ilişkin olarak partimizin atacağı adımlar hakkında Atalay’ı bilgilendirdik” denildi.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, TİP'in atacağı adımlar hakkında Atalay'ı bilgilendirdi.
Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Vekilimizin ve halkımızın karşı karşıya kaldığı adaletsizliğe ilişkin olarak partimizin atacağı adımlar hakkında Atalay'ı bilgilendirdik. Kendisinin umut ve dayanışma mesajlarını halkımızla paylaşıyoruz” ifadeleri yer aldı.