Erkan Baş: Sandığa küsme, umutları yitirme zamanı asla değil

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, yurt dışındaki seçmenler için ‘sandığa gidin’ çağrısı yaptı. Baş, “Şimdi sandığa küsme, umutları yitirme zamanı asla değildir. Sevgili dostlar şunu unutmayın; Tayyip Erdoğan 14 Mayıs’ta halkın yarısının bile desteğini arkasına alamamış ve ülkede meşruiyetini çoktan yitirmiş birisidir. Şimdi üzerimize düşen görev, oylarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak için sandığa gitmek ve oyumuzu kullanmaktır” dedi.

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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından, yurt dışında yaşan Türk vatandaşı seçmenlere seslendi.

“KEMAL KILIÇDAROĞLU İÇN OY KULLANMANIZI İSTİYORUM”

“Yurtdışında yaşayan, okuyan ve çalışan dostlarım” diyerek sözlerine başlayan Baş, “Bugün itibariyle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için bulunduğunuz ülkede oy verme işlemleri başladı. Sizden, mümkün olan en kısa sürede sandığa giderek; eşitlikten, kardeşlikten, özgürlükten, ülkemizin saray karanlığından kurtulma iradesinden yana oy kullanmanızı istiyorum. Sizden, Kemal Kılıçdaroğlu için oy kullanmanızı istiyorum” ifadelerini kullandı.

“ERDOĞAN-KILIÇDAROĞLU ARASINDA BİR SEÇİM OLMAKTAN ÇOKTAN ÇIKTI”

28 Mayıs'taki seçimin Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir seçim olmaktan çıktığını vurgulayan Baş, “Bu seçim, domuz bağcıları kendi sıralarında meclise gönderenlerle; ülkemizde kadınların eğitim ve yaşam hakkını savunanlar arasında bir seçimdir. Bu seçim ülkemizim parasını pul edenlerle, gençlerin geleceğini yok edenlerle; milyonlarca emekli için yeniden umudun yeşermesi arasında bir seçime dönüşmüş durumda” şeklinde konuştu.

“ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREV OYUMUZU KULLANMAKTIR”

“Karşımızda beliren tehlike ciddidir” uyarısı yapan Baş, “O yüzden şimdi sandığa küsme, umutları yitirme zamanı asla değildir. Sevgili dostlar şunu unutmayın; Tayyip Erdoğan 14 Mayıs'ta halkın yarısının bile desteğini arkasına alamamış ve ülkede meşruiyetini çoktan yitirmiş birisidir. Şimdi üzerimize düşen görev, oylarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak için sandığa gitmek ve oyumuzu kullanmaktır” dedi.

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