Erkan Baş’tan Can Atalay mesajı

TİP Defne Halk Buluşması'nda konuşan Genel Başkan Erkan Baş, "Can, çantasını hazırlamış durumda. Aklıyla yüreği ile bilinci ile zaten hiç esir edilememişti. Ama bir an önce zindan duvarlarını yıkıp Hatay’da görevinin başına gelmek için sabırsızlıkla bekliyor. Umuyorum en kısa sürede Can'la buraya geleceğiz." dedi.

Can ÇAPAR

Türkiye İşçi Partisi (TİP), 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin en fazla yıkıma neden olduğu Hatay'ın Samandağ ve Defne ilçesinde halk buluşması düzenledi. Halk buluşmalarına TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve Gezi Olaylarında hayatını kaybeden Ahmet Atakan'ın annesi Emsal Atakan da katıldı.

“UMUYORUM EN KISA SÜREDE CAN’LA BURAYA GELECEĞİZ”

Defne ilçesinde Hataylılara seslenen Baş, Hataylıların vekil gibi çalışmasını istedi. Baş şunları söyledi:

“Geçtiğimiz hafta içi Silivri Cezaevi’nde görüşme imkanı bulduğum Hatay milletvekilimiz Can Atalay'ın selamlarını getirdim. Uğradığımız bu haksız, hukuksuz uygulamaya rağmen şunu bilmenizi isterim: Can, çantasını hazırlamış durumda. Aklıyla yüreği ile bilinci ile zaten hiç esir edilememişti. Ama bir an önce zindan duvarlarını yıkıp Hatay'da görevinin başına gelmek için sabırsızlıkla bekliyor. Umuyorum en kısa sürede Can’la buraya geleceğiz.”

“CAN ATALAY CEZAEVİ KOŞULLARINDA DAHİ ÇALIŞMALARINA BAŞLADI”

Konuşmasının devamında geçen salı günü Can Atalay'ı cezaevinde ziyaret ettiğini söyleyen Erkan Baş, Atalay'ın cezaevi koşullarında dahi çalışmalarına başladığını belirtti. Baş şöyle konuştu:

*Can'ın kendisi şu anda tam bir aydır hiçbir hukuki temeli olmayan bir biçimde esir tutuluyor. Ama buna rağmen çalışmalarına başlamış durumda.

*Biz tabii ki bu akıl dışı uygulamaya karşı her yerde mücadele edeceğiz. Can hücresinde bu mücadeleyi de büyütecek.

*Can, Hatay halkının seçilmiş Milletvekilidir. O hücresinden bile Hatay'ın sorunlarını gündeme getirmek için neler yapabileceğine çalışıyor.

*Soru önergelerine çalışıyor, araştırma önergelerine çalışıyor, kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. Dikkat edin kendisinin özgürlüğüyle ilgili gazetelerin ve televizyonların yaptığı bütün röportajlarda Hatay halkının sorunlarını mutlaka gündeme götürme derdini görürsünüz.

