Ermenekli madencilerin yargılandığı davanın duruşması ertelendi

Hakları için eylem yapan ve Ankara'ya yürümek isteyince jandarma tarafından müdahalede bulunulan Ermenekli maden işçileri ve Bağımsız Maden İş Sendikası yöneticilerinin yargılandığı davanın duruşması bugün görüldü. Ermenek Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar aşamasındaki dava 23 Haziran tarihine ertelendi.

Müslüm EVCİ

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Karaman’ın Ermenek ilçesinde Bağımsız Maden İşçileri Sendikası’nda örgütlü maden işçileri, 12 Ekim 2020 tarihinde, ödenmeyen maaşları ve kıdem tazminatları ile birlikte kendilerine verilen sözlerinin tutulmaması üzerine Ankara’ya yürüme kararı alınca, jandarmanın müdahalesiyle karşılaştı.

İşçi ailelerinin de eşlik ettiği madenciler ve Bağımsız Maden İşçileri Sendikası yöneticilerinin de olduğu gruba yönelik jandarma müdahalesinde çok sayıda kişi gözaltına alındı. Yaşanan olayların ardından jandarmalar hakkında takipsizlik kararı verilirken, madenciler ve ailelerine ise dava açıldı.

Ankara dönüşü meydana gelen trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Tahir Çetin’in de yargılananlar arasında yer aldığı 15 sanıklı davada savcı, sanıkların, ‘kamu malına zarar verme’, ‘2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ ve ‘görevli memura mukavemet’ suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

DAVAYA BUGÜN DEVAM EDİLDİ

Davanın son duruşması Ermenek Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün yapıldı. Duruşma öncesi 6 sivil polis salona silahlı olarak girdi. Avukatlar, kimlik tespitlerinin ardından söz alıp, duruşma salonunda ateşli silah bulundurulmaması gerektiğini belirterek dışarı çıkarılmaları doğrultusunda istemde bulundu, ancak hakim bu talebi reddetti.

“BİZ İNSAN GİBİ YAŞAYALIM İSTİYORUZ”

Mahkemede savunma yapan bir madenci, “Benim arkadaşlarımın 6-7 yıllık çeki, senedi var. Adamlar diyor ki ‘Bu kanun benim, alabiliyorsan al.’ Biz hakkımızı istedik, ne onların servetine ortak olmak istedik ne başka bir şey. Çift asgari ücret alması gereken arkadaşlar var, şimdi tek asgari ücrete çalışıyorlar, bunu denetleyen yok. Bize yine baskı kuracaklar, benim çocuğuma da aynısını yapacaklar. ‘Siz bizim kölemizsiniz’ diyecekler. Biz insan gibi yaşayalım istiyoruz” dedi.

“ANAYASAL DÜZENDE HAKKIMIZI ARADIK”

Bir başka madenci ise, “Yürüyüş sırasında, bir kadını jandarmanın coplaması üzerine ‘Neden kadına şiddet uyguluyorsunuz' dediğim için keyfi bir şekilde ‘Alın bunu’ denilerek gözaltına alındım. Anayasal düzeyde hakkımızı aradık, biz bu yürüyüşleri önceden beyan ettik. Asker, kaymakam hepsiyle görüştük. Bizim yürüyüş kararımız belliydi, 87 gün boyunca bir taşkınlık yapmadık” diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık avukatlarının son savunmalarını hazırlamak üzere ek süre talep etmeleri nedeniyle, duruşma karar verilmek üzere 23 Haziran saat 13.00'e ertelendi.

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