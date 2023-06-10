Ertürk’ün mücadelesi ve hayatı ölümsüzleşti
Geçen yıl 23 Mayıs’ta amansız hastalığa yenilerek aramızdan ayrılan muhabirimiz Ali Ekber Ertürk’ün hayatı belgesel oldu.
Ertürk 5 yıldır kansere karşı verdiği mücadeleyi kaybetmişti. Ölümünün birinci yılında arkadaşları Ertürk'ü anmak ve mücadelesini ölümsüzleştirmek için biraraya gelerek belgesel hazırladı.
Belgeseli gazeteci Nevin Bilgin yazdı, arkadaşı gazeteci-yazar İbrahim Gündüz seslendirdi. Montajını Ayşe Gültekin'in Gazeteciler Cemiyeti Stüdyoları'nda yaptığı belgeselde SÖZCÜ Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk ve yazarımız Emin Çölaşan'ın yanısıra çok sayıda gazeteci, ailesi, yakınları ve dostları konuştu.
Belgeselde bestesini Selim Atakan'ın yaptığı Mamak Türküsü, Ertürk'ün Ankara Cebeci'deki üniversite yılları ile yaşamının büyük bölümünü geçirdiği Mamak'a atıf olarak kullanıldı.