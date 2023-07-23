Erzurum’da 23 Temmuz coşkusu

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk yönetiminde, ‘Milli sınırlar içinde vatan, bölünmez bir bütündür, parçalanamaz' kararıyla Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi'nin 104’üncü yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Orhan BOZKURT

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Kurtuluş Savaşı meşalesinin yakıldığı Erzurum Kongresi’nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenler, Havuzbaşı Kent Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde başladı.

Törene Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AKP Erzurum milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat, Fatma Öncü, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Naci Cinisli, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, AKP İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, CHP İl Başkanı Suat Dülger, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, belediye başkanları, kurum müdürleri, kongreye katılan delegelerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

DEVLET TİYATROSU OYUNCULARI TARİHİ KONGREYİ CANLANDIRDI

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Vali Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen ve Tümgeneral Fedai Ünsal'ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunduğu tören sonrası katılımcılar ellerindeki Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Caddesi’nden tarihi Kongre Binası’na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Erzurum Kongresinin düzenlendiği bina önündeki törenler ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajının okunmasıyla başladı. Devlet Tiyatrosu oyuncuları da Kongre Binası’nda tarihi kongreyi canlandırdı.

Mustafa Kemal Atatürk’ü oyuncu Onur Emre Teber’in canlandırdığı programda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Vali Okay Memiş’e temsili asker tarafından Türk bayrağı teslim edildi.

Kurtulmuş ve Memiş, Türk bayrağını öperek teslim aldı. Erzurum Kongresi’nin toplandığı salonda oyuncular tarafından 23 Temmuz’da yaşananlar temsili olarak anlatıldı. Kongrede alınan kararların basıldığı gazetenin katılımcılara dağıtıldığı program, Erzurum Halk Oyunları ekibinin ve Mehtran Takımı’nın gösterileriyle sona erdi.

“ERZURUM KONGRESİ MİLLİ MÜCADELENİN YÖNÜNÜ ŞEKİLLENDİRMİŞTİR “

Erzurum Valisi Okay Memiş burada yaptığı konuşmada, Kurtuluş Savaşı’nın ruhunu ortaya koyup şuurunu yansıtan Erzurum Kongresi’nin 104’üncü yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Vali Memiş, insanoğlunun yaşadığı mekanlara anlam yüklediğini belirleterek şunları söyledi:

*Erzurum, tarihimiz açısından bakıldığında, mekanda mana kurduğumuz, vatan coğrafyasının müstesna parçalarından birisidir. Şehrimiz, medeniyetimizin önsözü mahiyetindedir, adeta topyekun tarihtir.

*Anadolu’nun dört bir yanından düşmanla sarıldığı bir dönemde Gazi Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basmasıyla yaktığı kurtuluş meşalesi, Erzurum’da harlanmış, bu da tarihimiz açısından yeni bir başlangıcı işaret etmiştir.

*23 Temmuz – 7 Ağustos arasında Atatürk’ün başkanlığında gerçekleştirilen ve toplanış şekliyle bölgesel, alınan kararlarla ulusal nitelik taşıyan Erzurum Kongresi, Milli Mücadele’mizin yönünü şekillendirmiştir.

“BUGÜN MİLLETİN KADERİNİN DEĞİŞTİĞİ GÜN”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise 23 Temmuz’daki Erzurum Kongresi’nde milletin kaderini değiştiren önemli kararlar alındığını anlattı. Kongrenin sona erdiği 7 Ağustos 1919’da alınan kararların, Cumhuriyet’in doğuşunu sağladığını vurgulayan Sekmen şöyle konuştu:

“Bundan 104 yıl önce tam da bugün Erzurum’da yakılan kurtuluş meşalesi, hürriyet aşkının, milli şuur ve ahlakın, sabrın, aklın, asalet ve cesaretin sembolü oldu. Gazi Mustafa Kemal’in öncülüğünde Erzurum’da şahlanışa geçen milli irade, devletimizin yeni yol haritasına dönüştü. Aziz milletimizin heyecan ve haysiyeti, azmi ve cesareti sayesinde Erzurum Kongresi, aslında Milli Mücadele’nin ruhunu teşkil etti.”

“ERZURUM KONGRESİ CUMHURİYETE GİDEN EN ÖNEMLİ ADIMDIR”

Erzurum Kongresi'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolun ilk adımı olduğunu ifade eden Başkan Sekmen, “Kongre, emperyalistlerin, işbirlikçilerin, içte ve dışta ne kadar hain varsa hepsinin karşısında yıkılmaz bir sur haline geldi. Erzurum Kongresi işte bu yönüyle Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda atılmış en önemli ve en büyük adımdı ve bilinmelidir ki aradan değil 104 yıl, kaç asır geçerse geçsin bu milletin istiklal ve istikbaline olan bağlılığı kesinlikle değişmeyecek, zayıflamayacak ve tükenmeyecektir” dedi.

“ERZURUM KONGRESİNİN RUHUNA SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Erzurum Kongresinin ruhunun unutulmamasını isteyen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise dün Misakı Milli ne kadar önemliyse bugün uzay vatanın da siber vatanın da o kadar önemli olduğunu vurguladı. Bağımsızlığın milli bir karakter olduğunu belirten Kurtulmuş şunları söyledi:

*Devir hiç değişmemiştir. Dün Türkiye’ye, milli mücadele veren insanlara mandacılığı ve himayeyi tavsiye edenler, telkin edenler olduğu gibi bugün de Türkiye’de uluslararası bazı güçlerin etkinliğini ve egemenliğini kabul etmek zorunda olduğumuzu söyleyen bazı mandacı ve himayeci çevrelerin olduğu aşikardır.

*Bunlara asla müsaade etmeden tam bağımsız Türkiye ideali etrafında gücümüzü bilerek, hayale kapılmadan, rasyonel bir şekilde bu ülkenin hem gücünü hem itibarını artıracağız ve Erzurum Kongresinin ruhuna sahip çıkacağız. Erzurum Kongresi'nin ruhunu üç maddeyle özetleyebiliriz.

*Birincisi Misakı Milli’yi sonuna kadar savunmak. İkincisi egemenliğin kayıtsız şartsız millette olduğunu bilen Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ve milli iradeyi önceleyen, demokrasiye sahip çıkan, demokrasinin standartlarını yükselten bir anlayışa sahip olmak.

*Üçüncüsü ise Meclis’in milli mücadelenin merkezi olduğu bilinciyle her türlü mandaya her türlü himayeci anlayışa set vurmak ve emperyalistlerin yol gösterdiği bazı çevrelerin Türkiye üzerinde, Türkiye’nin milli duruşunu ve milli istikametini bozacak çabalarına fırsat vermemektir.

“TOPLUMSAL BÜTÜNLÜĞÜ SAĞLAYACAĞIZ”

*Dünyadaki gelişmeler, bölgesel ve küresel gelişmeler Türkiye’nin önünde Cumhuriyetimizin ikinci asrını yeni bir fırsat kapısı olarak sonuna kadar açmakta, sonuna kadar aralamaktadır. Her alanda yeniden güçlü ve büyük Türkiye’yi hep beraber kuracak iradenin merkezi, Erzurum Kongresi’nde var olan iradedir.

*O iradeyi yeniden kuşanarak yani Türkiye’nin tam bağımsızlığı istikametinde mücadelesini aksatmadan sürdürerek, Türkiye’de toplumsal bütünlüğü sağlayarak birlik beraberlik içerisinde ortak milli hedeflerimize yürüyerek bu ülkeyi bu aziz milleti güçlü bir şekilde ayakta tutan milli ve manevi değerlerimizi ortak paydamız olarak kabul ederek yolumuza devam edeceğiz.

*Önümüzdeki Cumhuriyetin ikinci asrını, sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye’nin yüzyılı haline getireceğiz.

“ERZURUM KONGRESİ MANDA VE HİMAYEYİ REDDETMİŞ”

Erzurum Kongresi'nin 104. yıl dönümü törenlerine CHP’nin Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ve Kars Milletvekili İnan Akgün Alp ile birlikte katılan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ise yaptığı açıklamada “Erzurum Kongresi milli mücadelenin kilit taşıdır. Erzurum Kongresi milli iradeyi esas alacağız diyen ilk kongredir. Cumhuriyetin ve demokrasinin işaretidir” dedi.

CHP'li Sarıgül, bir ülkeyi büyük yapanın, topu tüfeği, zenginlik veya fakirliği değil, insanlarının birlik ve beraberliği olduğunu ifade ederek, “Biz onun için büyük bir ülkeyiz. Erzurum Kongresi manda ve himayeyi reddetmiş ve ‘Tam bağımsız Türkiye’ demiştir. Kendi milli gücümüze güvenmiştir. Her şeyin bittiğinin düşünüldüğü noktada bağımsızlık meşalesi yakan Erzurum oldu. Bu kongre bir umut oldu. Bu kongre, Türk milletinin milli birlik ve beraberlik konusunda geri adım atmayacağını ortaya koydu. Bu kongreden sonra ‘Vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz’ diyerek bir araya geldik. Erzurumlusu, Burdurlusu, Vanlısı, Antalyalısı, Gazi Mustafa Kemal'in komutası altında düşmanı yurttan kovduk” diye konuştu.

23 Temmuz Erzurum Kongresinin 104'üncü yıl dönümü törenleri, Jandarma Çelik Kanatlar Helikopter Uçuş Gösterisi ile devam edecek. Etkinlikler akşam satlerinde kayakla atlama kullerinin bulunduğu alanda olimpiyat meşalesinin yakılması ile sona erecek.

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