Erzurum’da bin adet mezarın kazımı tamamlandı

Erzurum'da kış aylarında hava sıcaklığının eksi 30 dereceye kadar düştüğü şehirde, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mezarlık Hizmetleri Müdürlüğü, kara kış öncesinde iş makineleri kullanarak bin adet kışlık mezar kazımını tamamladı.

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Erzurum’un Palandöken ilçesinde bulunan Abdurrahman Gazi Mezarlığı’nda yapılan çalışmalar kapsamında yaz aylarında başlatılan kazı işlemleriyle bugüne kadar bin mezar hazır hale getirildi.

“TOPRAK TAŞ GİBİ OLUYOR”

Sekmen, “Kışın toprağın bile donduğu Erzurum’da halkın mağdur olmaması için büyük bir özveri ile çalışıyoruz. Ocak, şubat ve mart aylarında donan toprak taş gibi oluyor. Palandöken dağlarının eteğinde olan mezarlığa kışın bir metreye yakın kar yağıyor. Mezarı ancak kompresör yardımı ile kazdırabiliyoruz.” dedi.

Sekmen, “Bu sıkıntıların yaşanmaması için sonbaharda belli bir hazırlık yaparak tek, çift, üç ve dört kişilik olmak üzere mezar kazıyoruz. Bu kış için bin mezar yeri kazdık. Kış korkusu yaşamıyoruz. Aile mezarlığı olanlardan biri rahmetli olursa aynı gün kazıyoruz. Zor oluyor ama vazifemizi yerine getiriyoruz” şeklinde konuştu.

“SADECE KIŞ SEZONUNDA BİNE YAKIN MEZAR HAZIRLIYORUZ”

Mezarlık işçisi Salim Uğur da, “Burada mezar ve temizlik işleriyle ilgileniyoruz. Karla mücadele yapıyoruz. Sadece kış sezonuna bin taneye yakın mezar hazırlıyoruz. Kışın çok don oluyor. Eşilmesi zor oluyor. Şimdiden hazırlıyoruz. Üstünün karı alındıktan sonra defin yapılıyor. Toprağı kırmak için yine kompresörlerle de alttan müdahale yapıyoruz. İşimiz çok zor” dedi. (DHA)

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