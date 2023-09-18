Esenyurt’ta bir kişi, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
İstanbul Esenyurt'ta bir kişi, tartıştığı karısını çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü. Çocukların çaresizlik içinde annelerinin başında ağladığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Esenyurt Pınar Mahallesi’nde, Peri D. isimli kadın, evde eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle eşi, çocuklarının gözü önünde Peri D.’yi bıçaklayarak evden ayrıldı.
Annelerini kanlar içerisinde gören çocukların feryatları üzerine eve komşuları geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Peri D., hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
ANNELERİNİN BAŞINDA FERYAT ETTİLER
Polis, Peri D.’yi bıçaklayarak öldüren eşini yakalamak için çalışma başlattı. Olayın ardından yaralı Peri D.’nin başında çocuklarının çaresizlik içinde ağladığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)